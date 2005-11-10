Milan, un membro dello staff resta in campo nonostante il rosso di Massa: ecco perché
Niccolò Righi
Weekend complicato per la classe arbitrale in Serie A, con Davide Massa finito nell'occhio del ciclone dopo l'episodio contestato durante Genoa-Milan. Al centro delle polemiche la mancata espulsione di Marcandalli per il fallo da ultimo uomo su Rabiot, episodio che ha scatenato le proteste del centrocampista francese, ammonito per le sue rimostranze, e della panchina rossonera. Una situazione degenerata fino all'espulsione di tre componenti dello staff milanista, allontanati dal direttore di gara.
Il caso Mazzoni e la deroga prevista dal regolamento
Tra i sanzionati figura anche il professor Stefano Mazzoni, responsabile medico del Milan. Proprio la sua espulsione ha sollevato una questione regolamentare, legata alla deroga sanitaria prevista dall'ordinamento federale. L'articolo 66, comma 6, delle NOIF stabilisce infatti che l'unico medico disponibile per garantire la tutela della salute e l'incolumità dei calciatori non può essere allontanato dalla panchina, pur potendo ricevere un provvedimento disciplinare.
Il medico salterà il Frosinone
Mazzoni è stato successivamente riaccompagnato in campo, ma la vicenda avrà comunque conseguenze sul piano disciplinare. Il responsabile sanitario rossonero dovrà infatti scontare una giornata di squalifica e non potrà essere presente in panchina nella prossima gara del Milan, in programma alla ripresa del campionato a San Siro contro il Frosinone.