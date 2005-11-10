Italia, Nicolò Zaniolo lascia il ritiro della Nazionale: problemi personali per l'attaccante
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Lorenzo Di Benedetto
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Oggi alle 13:03Serie A
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10.11.2026 13:03Serie A
Il numero 10 dell'Udinese non potrà partecipare alla doppia sfida contro Francia prima e Belgio poi valide per la quinta e sesta giornata di Nations League.
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Nicolò Zaniolo ha lasciato il ritiro della Nazionale italiana a Coverciano. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione l'attaccante dell'Udinese ha infatti lasciato il centro tecnico per motivi personali e non prenderà parte dunque alle prossime due partite dell'Italia contro Francia e Belgio che chiuderanno il girone di Nations League.
Ancora una volta sfortunato il giocatore ex Galatasaray che già lo scorso settembre tornò a casa dopo essere comunque arrivato a Coverciano. In quell'occasione Zaniolo dovette dare forfait dopo essere stato in tribuna alla prima giornata del girone contro il Belgio e fu costretto a saltare le trasferte in Turchia e Francia.
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