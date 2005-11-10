Italia, Nicolò Zaniolo lascia il ritiro della Nazionale: problemi personali per l'attaccante

Nicolò Zaniolo ha lasciato il ritiro della Nazionale italiana a Coverciano. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione l'attaccante dell'Udinese ha infatti lasciato il centro tecnico per motivi personali e non prenderà parte dunque alle prossime due partite dell'Italia contro Francia e Belgio che chiuderanno il girone di Nations League.

Ancora una volta sfortunato il giocatore ex Galatasaray che già lo scorso settembre tornò a casa dopo essere comunque arrivato a Coverciano. In quell'occasione Zaniolo dovette dare forfait dopo essere stato in tribuna alla prima giornata del girone contro il Belgio e fu costretto a saltare le trasferte in Turchia e Francia.