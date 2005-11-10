Mattia Liberali in Nazionale: c'è anche lui oggi in sala stampa a Coverciano

Mattia Liberali in Nazionale: c'è anche lui oggi in sala stampa a CovercianoLive TMW
Raimondo De Magistris
12.25 - Mattia Liberali in sala stampa a Coverciano. Dopo aver fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili, il classe 2007 è alla sua prima chiamata nella Nazionale maggiore e quest'oggi risponderà alle domande dei giornalisti al seguito degli azzurri. Per l'Italia di Roberto Mancini inizia così la seconda giornata di lavori a Coverciano per preparare le sfide di Nations League contro Francia (12 novembre) e Belgio (15 novembre).
La lista dei convocati di Roberto Mancini
Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Juventus);
Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Marco Palestra (Chelsea), Matteo Palma (Udinese), Giorgio Scalvini (Atalanta);
Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Riccardo Cassano (Como), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Simone Lontani (Parma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);
Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Alphadjo Cisse (Milan), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Luca Koleosho (Paris FC), Mattia Liberali (Como), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese).