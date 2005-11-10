Dal Como all'Italia, Cassano: "La chiamata di Mancini un sogno, dimostrerò di cosa sono capace"

Ai microfoni ufficiali dell'Italia, per commentare la prima convocazione con la Nazionale maggiore, è intervenuto il talentino classe 2009 Riccardo Cassano, chiamato da mancini assieme a Ricci e Liberali: "L'allenatore Roberto Mancini mi ha dato una splendida opportunità, un sogno che si avvera per chiunque abbia la mia età. Vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato a raggiungere questo piccolo traguardo: dal responsabile della Primavera Gianluca Falsini al responsabile della prima squadra Cesc Fabregas, così come tutti gli allenatori che ho avuto nel corso degli anni. Devo solo ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto e che continuano a sostenermi in questo percorso".

Cassano prenderà parte alla preparazione in vista delle prossime partite di Nations League dell'Italia contro Francia e Belgio, prima di ricongiungersi alla sua categoria d'età per i Mondiali Under-17, che si svolgeranno in Qatar dal 19 novembre al 13 dicembre: "Cercherò di sfruttare al massimo questa opportunità di essere convocato in nazionale maggiore, dimostrando al mister Mancini di cosa sono capace. Poi mi aspetta un'altra splendida esperienza: i Mondiali in Qatar. Siamo una squadra forte; secondo me, abbiamo tutte le qualità per arrivare lontano".