Trento, approvato il bilancio d’esercizio. Chiuso con un risultato economico positivo e un utile

Un momento decisamente positivo quello che sta vivendo il Trento, che dopo le prime 13 giornate del campionato di Serie C - Girone A - si trova al terzo posto della classifica con 27 punti, dietro solo alle due big Cittadella e Union Brescia. Ma sorride anche l'extra campo, perché a livello societario è stato approvato il bilancio d’esercizio, che si è chiuso con un risultato economico positivo e un utile; un altro grande traguardo, non scontato nel calcio moderno, men che meno in terza serie.

Il comunicato della società sul bilancio societario.

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo, che il club gialloblù "comunica che è stato approvato il bilancio d’esercizio, che si chiude con un risultato economico positivo e un utile.

Questo passaggio si inserisce nel più ampio percorso di crescita che coinvolge l’intera realtà gialloblù, con uno sviluppo che procede parallelamente sia sul piano sportivo sia su quello societario e che testimonia la volontà del Club di dare continuità al lavoro svolto, proseguendo con ambizione nel proprio progetto di consolidamento".

Le parole del presidente Giacca.

Proprio questa mattina, il presidente Mauro Giacca è intervenuto nella radio di TuttoMercatoWeb.com, esprimendosi anche sulle questioni non legate al rettangolo verde: "Io e il Trento stiamo vivendo veramente un momento bello di società a 360 gradi. Chiaramente a partire dagli uffici, da dove parte il sorriso la mattina. È una società che ad oggi ha costruito un bel gruppo, una bella famiglia e questo sta portando anche di ritorno dei valori a tutti quelli che stanno collaborando tra di loro per il bene dello sport, del calcio italiano [...] Piano piano si è costruito quel passaggio di gruppo che è fondamentale per fare del bene per una società che non produce, perché il calcio purtroppo non produce oggi; trasmette però una grande immagine e un grande valore per le proprie persone, per le attività che noi rappresentiamo, per le nostre aziende. Pertanto questo penso che sia il grande valore di creare calcio. Sicuramente il Trento è una delle società belle, sane, forti, con bilanci in positivo, che non ha mai avuto bisogno delle banche".