Coutinho da ex: "Imparato molto all'Inter, intensità al Liverpool. Chivu? Non ci si può stupire"

Molti ricorderanno i 135 milioni pagati dal Barcellona prima del crollo verticale, ma Philippe Coutinho ha lasciato un ricordo magico dalle parti dell'Inter, tra rosee aspettative per il 18enne che fu ai tempi prima di raggiungere il Liverpool. Oggi al Vasco da Gama e con 33 anni, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport per riesumare vecchie memorie: "Sono stati due club molto importanti per la mia carriera", parlando dei nerazzurri e dei Reds. "Due vette che non tutti riescono a toccare. Ho imparato molto all’Inter , dove ho dovuto fare i conti con le caratteristiche del calcio italiano".

"C’erano marcature molto dure, da voi da brasiliano ho scoperto l’importanza della tattica", ha spiegato il trequartista. "Ma nella mia formazione è stato importantissimo anche il Liverpool, dove c’era maggiore intensità di gioco e velocità. Per me è stato un onore, in tutti e due i casi".

In ultima battuta, poi, ha commentato anche la collisione vincente di Cristian Chivu con il pianeta Inter da allenatore: "Siamo stati compagni, c’era stima e un ottimo rapporto", rammenta Coutinho. "Faccio il tifo per lui: spesso si dice che un giocatore è un leader, ma Cristian lo era davvero. La sua presenza nello spogliatoio era importantissima. Si è preparato per assumere la guida del club, iniziando dal settore giovanile: per questo non ci si può stupire, è prontissimo e se la sta cavando alla grande".