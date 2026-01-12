Cremonese, Grassi: "Juve tra le più forti del campionato, vogliamo rompere le scatole"

Alberto Grassi, centrocampista della Cremonese, ha parlato così ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida con la Juventus: "Lo spirito è sempre il solito, come chiede mister Nicola, vogliamo rompere le scatole alla Juve che è una delle squadre più forti del campionato. Siamo un gruppo umile e bisogna continuare su questa strada, anche se i risultati stanno venendo meno".