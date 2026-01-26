Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Cremonese quieta sul mercato di gennaio, ora il primo colpo. Marianucci il secondo?

Cremonese quieta sul mercato di gennaio, ora il primo colpo. Marianucci il secondo?
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 19:00Serie A
Dimitri Conti

Partita fortissimo nel cammino del suo ritorno in Serie A, da qualche settimana a questa parte il ritmo della Cremonese ha subito un rallentamento, per una serie di motivi. Rimane ancora una settimana di calciomercato di gennaio 2026 in casa grigiorossa, proviamo a capire quali sono le trattative più calde sui due fronti e cosa potrebbe accadere alla Cremo in questi ultimi giorni prima del gong.

Al momento va specificato come in questa finestra di gennaio la Cremonese non abbia ancora comprato nessuno. Arriverà a breve, quando Milan Djuric avrà superato le visite mediche e finalizzerà il suo arrivo dal Parma. Ci sarebbe da diversi giorni un accordo ormai raggiunto con il Napoli per il prestito secco di Luca Marianucci, finito al centro però di uno scontro tra il suo agente e l'allenatore degli azzurri Conte. A Cremona ancora lo aspettano, sperando che in questi giorni la questione si sblocchi. E poi sarà cercato anche un nuovo centrocampista, alla luce delle difficoltà numeriche nel reparto.

Un paio di colpi di rifinitura, niente di più ci si aspetta dalla Cremonese in questa ultima settimana di trattative a gennaio. Qualcosa può succedere anche lato cessioni, con il 'Mudo' Vazquez che torna in Argentina, al Belgrano, e l'esubero Okereke ancora in cerca di sistemazione. Da non scordarsi inoltre del pressing del Palermo per Johnsen, che la Cremo è pronta a cedere solo davanti a un'offerta di alto valore.

ACQUISTI
/

CESSIONI
Jeremy Sarmiento (A) (Brighton) FP
Mattia Valoti (C) (Spezia) DEF
Manuel De Luca (A) (Modena) PRE
Leonardo Sernicola (D) (Spezia) PRE

Come leggere la tabella di TMW
(A): Attaccante (C): Centrocampista (D): Difensore (P): Portiere (PRE): Prestito (FP): Fine prestito (DEF): Definitivo (SVI): Svincolato (RIT): Ritirato

