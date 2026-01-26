Verona, Zanetti: "Per noi ogni partita è fondamentale, credo molto nelle doti di Sarr"

“Ogni gara diventa fondamentale per noi, a prescindere dall’avversario. Davanti al nostro pubblico dobbiamo fare ancora di più, lo dobbiamo alla tifoseria che ci segue sempre. Scelte offensive? Direi quasi obbligate. Sarr ha potenzialità importanti, ancora non le ha fatte vedere tutte e sono convinto che ci darà una grossa mano. Dovranno dare un contributo anche Bernede e Serdar che, rispetto alle scorse settimane, sta crescendo dal punto di vista fisico”. Questo quanto ha dichiarato a DAZN il tecnico del Verona Paolo Zanetti, con gli scaligeri attesi da un mese di scontri diretti che potranno decidere, in un senso o nell’altro, il destino di una squadra che attende rinforzi in chiave mercato. Ecco le formazioni ufficiali:

HELLAS VERONA (3-5-2): Perilli; Slotsager, Nelsson, Ebosse; Lirola, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Sarr, Orban. A disposizione: Montipò, Toniolo, Oyegoke, Kastanos, Harroui, Niasse, Isaac, Fallou, De Battisti, Al Musrati, Vermesan. Allenatore: Paolo Zanetti

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Bertola, Kristensen, Solet; Zanoli, Miller, Karlström, Ekkelenkamp, Zemura; Atta; Davis. A disposizione: Nunziante, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Bayo, Ehizibue, Arizala, Kabasele, Camara. Allenatore: Kosta Runjaic