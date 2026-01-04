Cremonese, Terracciano dopo l'intervallo: "La chiave oggi è l'agonismo, spingiamo lì"
Filippo Terracciano, difensore della Cremonese, ha parlato ai microfoni di DAZN prima dell'inizio del secondo tempo del match contro la Fiorentina.
Dovete migliorare nell'uscita palla?
"C'è molto vento oggi, è difficile fare anche i passaggi. Dobbiamo fare meglio, la chiave oggi è l'agonismo e dobbiamo spingere su quello".
