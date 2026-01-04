Crollo Verona: il Torino degli ex Baroni e Simeone passa 0-3 al Bentegodi

Risultato finale: Verona-Torino 0-3

Troppo poco Verona: il Torino sblocca la gara con Simeone nel primo tempo e non deve sudare eccessivamente per portare a casa la vittoria poi arrotondata dalle reti di Casadei e Njie nel finale. Meglio i granata nel primo tempo, che hanno creato qualche presupposto da gol in più. Reazione gialloblu nella ripresa, ma non veemente quanto servirebbe. Nel finale i granata approfittano degli spazi per arrotondare il risultato.

Il Torino parte forte: gol dell'ex di Simeone

Pronti-via, Che Adams prende le misure con un diagonale di sinistro che si spegne sul fondo non di molto. I granata sono ancora avanti: si crea una mischia pericolosa in area con la palla che viene spazzata via dopo un batti e ribatti sulla conclusione di Vlasic. Il primo tiro gialloblu arriva al 7', con Giovane che calcia debolmente dalla distanza. Al 10' arriva il vantaggio ospite. Erroraccio di Bernede, che serve involontariamente Simeone: l'argentino si invola verso la porta e batte Montipò. I granata sono in controllo del match, i padroni di casa faticano a costruire azioni pulite. Vlasic manda alto un tiro dai 20 metri, Montipò smanaccia un tentativo simile di Lazaro.

Il Verona reagisce, ma non basta: Casadei e Njie chiudono il match

Paolo Zanetti prova a scuotere i suoi con i cambi offensivi: dentro Orban e Gagliardini per Oyegoke e Al Musrati, con il passaggio al 3-4-2-1 e poi al 4-2-3-1 con l'ingresso anche di Harroui. I gialloblu reagiscono, finalmente. Giovane ci prova con un tiro non abbastanza angolato. La spinta gialloblu fatica a trovare spazi e si appoggia sulle trovate di Giovane. Il brasiliano trova un bel tracciante sul quale Frese non arriva per poco, poi un cross di Unai Nunez pesca Mosquera che, di testa, non inquadra lo specchio. Il Torino raddoppia all'87': contropiede perfetto fatto partire da Casadei che ha lanciato Njie sulla sinistra, palla di ritorno per il centrocampista italiano che lascia partire un bel destro all'angolino dal limite. Passano due minuti e Ismajli lancia in campo aperto Njie, che fa 0-3.