Milan, Landucci: "Il Milan ha volontà di vincere sempre, Parma avversario pericoloso"

L'allenatore del Milan in seconda Marco Landucci, oggi al posto dello squalificato Allegri, ha presentato la sfida contro il Parma ai microfoni di DAZN:

Che partita vi aspettate?

"Il Parma è un avversario molto pericoloso, oltre a Pellegrino c'è Bernabé, hanno tiratori, anche Strefezza è un giocatore da tenere d'occhio perché ha qualità tecniche importanti. E' una squadra che fuori casa ha fatto molto bene, sarà dura anche stasera. Dovremo muoverci bene, troveremo un blocco, bisogna fare buoni movimenti per metterli in difficoltà. Dovremo restare compatti, vincere le seconde palle e lavorare bene sulle riconquiste in avanti".

La situazione sulla zona Champions è tranquilla, lo scudetto è lontano, su cosa si spinge per motivare i giocatori?

"Non sono d'accordo, abbiamo 54 punti e con questi non andiamo in Champions. Oggi i tre punti sono molto importanti, non dobbiamo guardare gli altri, sarà difficile ma dobbiamo fare il nostro percorso di partita in partita. Il Milan ha il dovere e la volontà di voler vincere ogni partita, sarà così ma sarà difficile. Dobbiamo vincere i duelli individuali e avere molto rispetto del Parma, un avversario pericoloso anche da fuori e sui piazzati. Hanno vinto a Bologna, pareggiato a Napoli, sarà una partita difficile e i dettagli faranno la differenza".

Come si stimola Loftus-Cheek, sembra un ragazzo timido:

"Sicuramente non è estroverso, un ragazzo molto chiuso. Ha qualità, ultimamente ha segnato anche due gol importanti. Ha fisicità, noi chiediamo inserimenti e sta iniziando a farli. Ora sta bene, settimana scorsa aveva avuto un piccolo problema, ma ora sta bene e farà una grande partita".

Lo vedete mezzala o seconda punta?

"Può fare entrambe le cose. Da mezzala ha tempi di inserimento, forse è anche più semplice rispetto a muoversi da seconda punta. Per noi è importanti oggi il rientro di Pulisic, un grandissimo giocatore, lo abbiamo avuto poco ma l'ho visto bene in settimana, mi auguro faccia una grande partita".