A Bergamo vince soprattutto l'Inter: solo il Milan può tenere viva la lotta Scudetto

L'Atalanta batte in rimonta il Napoli 2-1, nell'ennesima gara di questa Serie A che accende le polemiche. Nell'immediato post-partita il ds azzurro Manna si è sfogato con una dura presa di posizione per il raddoppio annullato a Gutierrez. La sfida di Bergamo dice che la lotta per un posto in Champions rischia di essere più incendiata che mai. E ad esultare sarà soprattutto l'Inter di Chivu.

I nerazzurri di Milano hanno fatto il loro dovere a Lecce ieri, portandosi a +10 sul Milan. Ecco, il Diavolo sembra essere l'unica squadra che da qui a maggio può pensare di dare fastidio alla capolista. Se non altro perché il calendario dice questo. Fra poco i rossoneri affronteranno il Parma, poi faranno visita alla Cremonese, ed ecco il derby. Va da sé che la squadra di Allegri non dovrà sbagliare un colpo, perché lì davanti l'Inter non ne sta sbagliando una, di queste partite.

Fa bene dunque lo stesso Allegri ad abbassare le aspettative, parlando dell'obiettivo Champions, perché in questo momento nessuna squadra sembra avere le risorse, anche alternative, per tenere il passo della prima della classe. Vuoi per struttura, vuoi per gli infortuni. Il Napoli oggi paga anche un errore arbitrale, ma resta emblematico il fatto che per tutto il secondo tempo, a parte i primi minuti, gli uomini di Conte siano rimasti schiacciati nella propria metà campo. Senza trovare le contromisure, anche dopo il gol del pareggio subito.