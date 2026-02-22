Milan-Parma, cambio dell'ultimo secondo nei rossoneri: fuori Gabbia, dentro De Winter
Cambio dell'ultim'ora nella formazione ufficiale del Milan per la partita delle ore 18 contro il Parma.
Non ce la fa Matteo Gabbia, che si ferma nella sessione di riscaldamento per via di un problema muscolare alla coscia destra e cede il suo posto al centro della difesa a Koni De Winter.
Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Parma, aggiornate al cambio.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Estupinan; Leao, Pulisic.
A disposizione: Terracciano, Pittarella, Ricci, Gabbia, Fullkrug, Nkunku, Fofana, Athekame, Odogu, Jashari, Pavlovic.
Allenatore: Marco Landucci (Allegri squalificato).
PARMA (3-5-2): Corvi; Troilo, Delprato, Valenti; Britschgi, Bernabe, Keita, Ordonez, Valeri; Pellegrino, Strefezza.
A disposizione: Rinaldi, Casentini, Estevez, Ondrejka, Oristanio, Jensen, Elphege, Cremaschi, Carboni, Nicolussi Caviglia, Drobnic, Mena.
Allenatore: Carlos Cuesta.