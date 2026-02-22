Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Atalanta, Palladino: "Una grandissima vittoria. Kolasinac? Un guerriero"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:56Serie A
Filippo Davide Di Santo
fonte (Inviato dalla New Balance)

16:55 – Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, ha commentato così in conferenza stampa il match contro il Napoli nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del tecnico presso la New Balace Arena.

17:45 - Inizia la conferenza stampa di mister Palladino

L'Atalanta nel 2026 sarebbe seconda insieme all'Inter. Come giudica questa vittoria?
"All'andata fu la mia prima partita all'Atalanta. Abbiamo fatto una grande rimonta in questi mesi dove ci siamo rialzati: dimostrazione che il gruppo è formato da giocatori forti di testa oltre che di tecnica. Venivamo dalla sconfitta contro il Borussia e siamo stati bravi a ribaltare la partita: i cambi sono stati perfetti. Posso contare su tutti ed è giusto crederci guardando la classifica senza porsi limiti".

Quanto hanno influenzato i cambi?
"Vero, ma abbiamo avuto nel primo tempo dei giocatori con una qualità importante davanti: Sulemana non ha inciso, ma ha fatto un grande lavoro mettendo in difficoltà gli avversari. Sono contento per Samardzic perché gli avevo chiesto durante la settimana di crederci di più in fase d'attacco, così come anche ai quinti. Siamo molto felici di quella che è stata la partita oggi. Ora serve pensare alla gara di Champions".

Quanto conta la solidità della società?
"Molto perché tutti che lavorano all'interno dell'Atalanta sono compatti come una famiglia. Luca Percassi e D'Amico sono i primi ad arrivare, ma anche gli ultimi ad andare via. Il presidente Percassi è sempre presente e ci da una grande prova di forza".

Avevate preparato la gara anche sui colpi di testa?
"Non mi aspettavo di fare gol anche di testa, ma noi siamo felici di fare un gol da un piazzato considerando la volontà di riempire molto l'area".

Cosa pensa di Samardzic?
"E' un giocatore a cui tengo tanto. Lui è un ragazzo straordinario ed è sempre presente: può ancora migliorare, ma merita queste soddisfazione".

Quanto conta la preparazione dei dettagli?
"Io devo ringraziare parecchio il mio staff per il lavoro che sta facendo nei dettagli. Do merito anche ai ragazzi e abbiamo grande qualità sugli esterni soprattutto negli ultimi metri: Bernasconi ha fatto molto bene e ha grande personalità, Bellanova ha le caratteristiche per incidere sotto quel punto di vista. Possiamo crescere ancora".

TMW - Kolasinac quanto è stato trascinatore in difesa?
"Kolasinac è un trascinatore nato, la squadra si appoggia molto a lui visto il suo carattere da guerriero. Oggi anche Hien, Scalvini e Djimsiti hanno fatto una grande gara d'intensità ed è questo quello che voglio vedere".

Quante possibilità ci sono per mercoledì e cosa ne pensa di Mario Pasalic?
"Mario ha sempre il gol nel sangue e oggi è stato perfetto in tutto. Noi mercoledì dobbiamo crederci soprattutto davanti ai nostri tifosi. Mi piace giocare a Bergamo e la squadra trova una grande energia nel suo pubblico: con il Dortmund vogliamo crederci".

17:55 - Termina la conferenza di mister Palladino

