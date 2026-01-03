TMW La Curva omaggia Gasperini con uno striscione. E compare anche una frecciatina

"Un decennio di gloria scolpito nella nostra storia. Dividerci un colpo al cuore. Ritrovarci una grande emozione. Bentornato Gasp, indelebile simbolo di Bergamo campione" è lo striscione che occupa tutta la Curva Pisani nei confronti di Gian Piero Gasperini. Compare anche una frecciatina diretta all'attuale tecnico della Roma che dopo 9 anni straordinari a Bergamo ha deciso di iniziare una nuova avventura in giallorosso. Dalla Curva Morosini: "Una bella storia si giudica anche dal finale… Peccato" con l'ultima parola scritta in giallo e rosso.