TMW
La Curva omaggia Gasperini con uno striscione. E compare anche una frecciatina
TUTTO mercato WEB
"Un decennio di gloria scolpito nella nostra storia. Dividerci un colpo al cuore. Ritrovarci una grande emozione. Bentornato Gasp, indelebile simbolo di Bergamo campione" è lo striscione che occupa tutta la Curva Pisani nei confronti di Gian Piero Gasperini. Compare anche una frecciatina diretta all'attuale tecnico della Roma che dopo 9 anni straordinari a Bergamo ha deciso di iniziare una nuova avventura in giallorosso. Dalla Curva Morosini: "Una bella storia si giudica anche dal finale… Peccato" con l'ultima parola scritta in giallo e rosso.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter, forcing su Cancelo. Per Frattesi la richiesta è 35 milioni di euro. Accordo Atletico Madrid-Roma per Raspadori, ora tocca a lui
Le più lette
1 Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter, forcing su Cancelo. Per Frattesi la richiesta è 35 milioni di euro. Accordo Atletico Madrid-Roma per Raspadori, ora tocca a lui
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile