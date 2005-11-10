Darmian ha un nuovo club, rinnovo in casa Fiorentina, Curtis Jones ko: le top news delle 18

Continuano gli aggiornamenti dalle big della Serie A, tra rientri dagli infortuni, rinnovi di contratto e nuovi innesti. Giornata importante soprattutto per Juventus e Inter, mentre Fiorentina e Bologna hanno ufficializzato novità sul mercato interno. Di seguito le notizie più importanti del pomeriggio di giovedì 8 ottobre.

Juventus, rientra Cabal. Nico Gonzalez verso il rinnovo

Continuano i rientri in casa Juventus: oggi è tornato in gruppo Juan Cabal, ormai recuperato dall'infortunio. Alla Continassa si è visto anche Nico Gonzalez, rientrato dall'Argentina e pronto a firmare il rinnovo con i bianconeri. In gruppo anche Kerim Alajbegovic, reduce da un fastidio accusato con la Bosnia. L'unico ancora assente è stato quindi Jhon Lucumì, atteso domani.

Inter, risentimento per Curtis Jones: circa tre settimane di stop

Brutte notizie per l’Inter di Cristian Chivu: Curtis Jones si è sottoposto questa mattina a esami presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, che hanno evidenziato un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni, ma secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il rientro potrebbe avvenire tra circa tre settimane.

Fiorentina, Ranieri rinnova fino al 2029

Luca Ranieri ha rinnovato il proprio contratto con la Fiorentina fino al 30 giugno 2029, con opzione per un'ulteriore stagione. Il difensore, cresciuto nel settore giovanile viola, ha collezionato finora 164 presenze con la prima squadra tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Conference League, realizzando 12 gol.

Bologna, ufficiale l'arrivo di Matteo Darmian

Il Bologna FC 1909 ha comunicato di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del difensore Matteo Darmian, che ha firmato un contratto con il club rossoblù fino al 30 giugno 2027. Nuova avventura dunque per l'ex Inter, che di appendere gli scarpini al chiodo non vuole ancora saperne.