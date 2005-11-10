De Bruyne e Hojlund super, ma quanti infortunati: la sosta nazionali del Napoli

Napoli che raggiunge la doppia cifra tra i giocatori impiegati in nazionali, in alcuni casi con risultati eccellenti ma perdendo per strada ben tre elementi.

De Bruyne da applausi, Hojlund bomber. Ma quanti infortuni

Kevin De Bruyne si è ripreso lo scettro, una volta rimessa la maglia del Belgio. Dominante ahinoi contro l'Italia, autore di una prestazione super anche contro la Turchia dove peraltro ha segnato una doppietta. Hojlund trova la via del gol in ben tre occasioni e meritevole di nota quella realizzata contro il Portogallo, con tanto di esultanza alla CR7. Lobotka intoccabile per il nuovo ct della Slovacchia, Vladimir Weiss: 4 partite dove è rimasto sempre in campo. Senza McTominay, il connazionale Gilmour ha avuto un ruolo da protagonista giocando sempre titolare con la Scozia e trovando un assist. Note negative: ben tre infortunati. Favasuli esce all'intervallo della partita contro l'Armenia e lo rivedremo a partire dalla metà di novembre. Problema muscolare per Olivera, out fino a fine ottobre. Infine Vergara, 116' di qualità con l'Italia rovinati da un problema al polpaccio destro che lo terrà fuori almeno per tutto il mese.

Il minutaggio in nazionale del Napoli

Stanislav Lobotka (Slovacchia) — 360 minuti

Billy Gilmour (Scozia) — 328 minuti

Rasmus Højlund (Danimarca) — 251 minuti

Vanja Milinković-Savić (Serbia) — 270 minuti

Kevin De Bruyne (Belgio) — 203 minuti

Mathías Olivera (Uruguay) — 180 minuti

Giovanni Di Lorenzo (Italia) — 153 minuti

Antonio Vergara (Italia) — 116 minuti

Noa Lang (Olanda) — 104 minuti

Costantino Favasuli (Italia U21) — 45 minuti