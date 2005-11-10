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La serata di Nations League: Spagna e Inghilterra alla Final 8, Montenegro promosso

Pierpaolo Matrone
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Pierpaolo Matrone
Oggi alle 00:56I fatti del giorno
13.11.2026 00:56I fatti del giorno
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Serata ricca di verdetti in Nations League: gli azzurri superano la Francia, Kane trascina l'Inghilterra e Krstovic segna nel successo del Montenegro.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

La quinta giornata della fase a gironi di Nations League regala risultati importanti e i primi verdetti definitivi. Il risultato di maggior rilievo è la vittoria dell'Italia per 3-1 contro la Francia a San Siro, che infligge ai transalpini la prima sconfitta della gestione Zidane e riapre la situazione nel raggruppamento. Nell'altra partita del girone, il Belgio supera 2-1 la Turchia in rimonta: alla splendida punizione di Arda Güler rispondono Kevin De Bruyne e Charles De Ketelaere, entrambi a segno nel primo tempo. I turchi, sconfitti per la quinta volta consecutiva, retrocedono matematicamente in Lega B. Il Belgio sale a 9 punti, mentre l'Italia raggiunge quota 10, agganciando la Francia in classifica.

Spagna e Inghilterra alla Final 8: Kane decisivo contro la Croazia

Nel Gruppo 3 della Lega A arrivano invece due qualificazioni matematiche alla Final 8. La Spagna espugna il campo della Cechia per 2-0 grazie a Baena e Pubill e sale a 15 punti, mentre l'Inghilterra batte 2-1 la Croazia a Wembley. Rogers apre le marcature, Sucic trova il pareggio e Harry Kane firma il gol decisivo. Gli inglesi salgono a quota 12 e nell'ultima giornata saranno ospiti proprio della Spagna: per conquistare il primo posto dovranno necessariamente vincere. Entrambe le nazionali hanno comunque già ottenuto il pass per la fase successiva, mentre Croazia e Cechia sono eliminate.

Lega C, Montenegro promosso grazie anche a Krstovic. Albania e Bielorussia si giocano tutto

Arriva un verdetto anche in Lega C, dove il Montenegro conquista la promozione in Lega B battendo 2-1 la Lettonia. A sbloccare la partita è l'attaccante dell'Atalanta Nikola Krstovic, prima del pareggio di Melniks e del gol decisivo di Maras nel recupero. Nell'altra gara del gruppo, Armenia e Cipro pareggiano 1-1. Resta invece apertissima la corsa alla promozione nel Gruppo 1: l'Albania supera 2-0 la Finlandia con Muci e Manaj, mentre la Bielorussia vince con lo stesso risultato contro San Marino. Gli albanesi guidano con 12 punti, due in più dei bielorussi: tutto si deciderà nell'ultima giornata.

Nations League, tutti i risultati della serata

Lega A

Italia-Francia 3-1

Turchia-Belgio 1-2 - 20' Güler (T), 27' De Bruyne (B), 30' De Ketelaere (B)

Inghilterra-Croazia 2-1 - 24' Rogers (I), 59' Sucic (C), 64' Kane (I)

Cechia-Spagna 0-2 - 39' Baena (S); 96' Pubill (S)

Lega C

Armenia-Cipro 1-1 - 9' Pikis (C), 58' Gharibyan (A)

Albania-Finlandia 2-0 - 35' Muci (A), 50' Manaj (A)

Montenegro-Lettonia 2-1 - 70' Krstovic (M), 72' Melniks (L), 91' Maras (M)

San Marino-Bielorussia 0-2 - 13' Gomanov (B), 17' Kontsevoy (B)
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