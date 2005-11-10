De Bruyne al PSV a gennaio? Il belga non smentisce: "Vedremo, ora non è il momento"

Il futuro di Kevin De Bruyne continua a far discutere tra Belgio e Olanda, dove prende sempre più corpo l'ipotesi di un trasferimento dal Napoli al PSV Eindhoven già nel mercato di gennaio. Dopo aver segnato nella vittoria per 2-1 del Belgio contro la Turchia in Nations League, il centrocampista è stato interrogato proprio sulle indiscrezioni relative al suo futuro. A rendere ancora più acceso il dibattito sono state le parole del commissario tecnico belga Mark van Bommel, favorevole all'operazione, e il ritorno alla ribalta di un'intervista rilasciata a settembre dalla moglie Michèle Lacroix, che aveva raccontato le difficoltà della famiglia nella vita quotidiana a Napoli.

De Bruyne sul PSV: "Sono felice, ma non è il momento di parlarne"

Intervistato da VTM NIEUWS, De Bruyne ha evitato di sbilanciarsi: "Non posso dire molto al riguardo. Al momento sono felice. Mi sento bene, sto giocando ogni partita ad un buon livello. E quel che verrà, verrà. Non è il momento di parlarne. So come funziona. Ci sono sempre un sacco di voci. Rimango tranquillo, mi conoscete. Sono contento del mio livello e di come mi sento fisicamente. Questo è tutto ciò che conta". Alla domanda sull'eventuale reciprocità dell'interesse con il PSV, il belga ha sorriso e risposto semplicemente: "Vedremo".

HLN insiste: "Interesse reciproco, il PSV vuole De Bruyne subito"

Il quotidiano belga HLN interpreta le dichiarazioni come un'apertura: "Non sta svelando le sue carte, ma non lo sta nemmeno negando". Secondo il giornale, l'interesse tra De Bruyne e il PSV sarebbe reciproco, con il club di Eindhoven intenzionato ad anticipare l'operazione a gennaio, senza aspettare la scadenza del contratto con il Napoli prevista per giugno. Per concretizzare il trasferimento, tuttavia, gli olandesi dovrebbero prima raggiungere un accordo con la società azzurra.