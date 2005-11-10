Napoli, nasce il nuovo centro sportivo a Qualiano: c'è l'accordo per 13 ettari di terreno
Andrea Piras
Prosegue il progetto del Napoli per la realizzazione del nuovo centro sportivo. Il presidente De Laurentiis non viaggia solo verso il nuovo stadio ma anche verso il nuovo quartier generale dove preparare quotidianamente le partite. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, sarebbe stato raggiunto l’accordo per la nuova struttura che dovrebbe sorgere in località Pozzo Nuovo, nel territorio di Qualiano.
I dettagli
L’atto di compravendita dovrebbe essere firmato oggi alle 12 davanti al notaio Francesco Coppa nello studio in via dei Mille. Si tratterebbe di un’operazione di circa 13 ettari di terreno dove nascerà il nuovo centro sportivo. Il progetto, inoltre, prevede anche l’acquisto di ulteriori cinque ettari per un possibile ampliamento.