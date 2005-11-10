155 milioni per Kvara e Osimhen. E ora? Il lato oscuro del bilancio del NapoliTMW
Raimondo De Magistris
Quali potranno essere le prossime plusvalenze del Napoli? L'ultimo bilancio record del club del presidente De Laurentiis che in un colpo solo è passato da 290 a 384 milioni di euro è dettato soprattutto dal ritorno in Champions League della squadra partenopea dopo la conquista dello Scudetto, ma anche dal fatto che i proventi derivanti dalle cessioni sono rimasti sostanzialmente molto alti. Sopra i 100 milioni di euro. Nel bilancio 2025 accadde perché fu ceduto al Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia per 80 milioni di euro. Stavolta invece è entrata a bilancio la cessione di Victor Osimhen al Galatasaray, un affare da 75 milioni di euro. A queste uscite si sono aggiunte poi soprattutto quelle di Raspadori, Zanoli e Simeone. Cessioni che hanno permesso al Napoli di finanziare l'importante campagna trasferimenti dell'estate 2025. E in futuro?
Con chi le prossime mega-plusvalenze?
Il +32% del fatturato del Napoli non è incremento strutturale, è un dato destinato a decrescere in quanto figlio per quasi della metà degli introiti della partecipazione in Champions e delle plusvalenze derivanti dalle cessioni. E in entrambi i casi appare assai complicato che il Napoli riuscirà a ripetersi: con una squadra oggi decima in classifica già a metà novembre sarà tutt'altro che agevole per la squadra di Allegri riuscire ad arrivare tra le prime quattro. E poi c'è la questione plusvalenze: con quale dei giocatori in rosa il Napoli potrebbe definire un'altra cessione come quelle di Kvaratskhelia e Osimhen?
Forse solo Hojlund...
Già, perché l'altro dato che balza all'occhio dopo l'ultimo bilancio sono i tanti soldi spesi per giocatori che già non valgono più quella cifra: 35 milioni per Lucca, 30 per Beukema, 27 per Lang, 21 per Milinkovic-Savic, 20 per Giovane. Forse l'unico che in futuro potrà garantire un importante plusvalenza (ma serve un altro rendimento in termini di gol) è quel Rasmus Hojlund pagato complessivamente 50 milioni per acquistarlo dal Manchester United. Dalla prossima estate scatterà nel suo contratto una clausola da 85 milioni di euro valida per i club esteri: potenzialmente il classe 2003 danese può arrivare a valere quella cifra, ma ha bisogno di ben altri numeri in termini realizzativi per finire già la prossima estate nel giro dei grandi centravanti europei.