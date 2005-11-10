Quali potranno essere le prossime plusvalenze del Napoli? L'ultimo bilancio record del club del presidente De Laurentiis che in un colpo solo è passato da 290 a 384 milioni di euro è dettato soprattutto dal ritorno in Champions League della squadra partenopea dopo la conquista dello Scudetto, ma anche dal fatto che i proventi derivanti dalle cessioni sono rimasti sostanzialmente molto alti. Sopra i 100 milioni di euro. Nel bilancio 2025 accadde perché fu ceduto al Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia per 80 milioni di euro. Stavolta invece è entrata a bilancio la cessione di Victor Osimhen al Galatasaray, un affare da 75 milioni di euro. A queste uscite si sono aggiunte poi soprattutto quelle di Raspadori, Zanoli e Simeone. Cessioni che hanno permesso al Napoli di finanziare l'importante campagna trasferimenti dell'estate 2025. E in futuro?

Con chi le prossime mega-plusvalenze?

Il +32% del fatturato del Napoli non è incremento strutturale, è un dato destinato a decrescere in quanto figlio per quasi della metà degli introiti della partecipazione in Champions e delle plusvalenze derivanti dalle cessioni. E in entrambi i casi appare assai complicato che il Napoli riuscirà a ripetersi: con una squadra oggi decima in classifica già a metà novembre sarà tutt'altro che agevole per la squadra di Allegri riuscire ad arrivare tra le prime quattro. E poi c'è la questione plusvalenze: con quale dei giocatori in rosa il Napoli potrebbe definire un'altra cessione come quelle di Kvaratskhelia e Osimhen?

Forse solo Hojlund...

Già, perché l'altro dato che balza all'occhio dopo l'ultimo bilancio sono i tanti soldi spesi per giocatori che già non valgono più quella cifra: 35 milioni per Lucca, 30 per Beukema, 27 per Lang, 21 per Milinkovic-Savic, 20 per Giovane. Forse l'unico che in futuro potrà garantire un importante plusvalenza (ma serve un altro rendimento in termini di gol) è quel Rasmus Hojlund pagato complessivamente 50 milioni per acquistarlo dal Manchester United. Dalla prossima estate scatterà nel suo contratto una clausola da 85 milioni di euro valida per i club esteri: potenzialmente il classe 2003 danese può arrivare a valere quella cifra, ma ha bisogno di ben altri numeri in termini realizzativi per finire già la prossima estate nel giro dei grandi centravanti europei.