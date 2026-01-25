Genoa, De Rossi: "I risultati mi fanno sembrare migliore di quello che sono. Tifosi super"

Il tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, ha parlato a Sky Sport dopo la grande vittoria in rimonta ottenuta contro il Bologna, con il Grifone che ha recuperato due gol di svantaggio: "Eravamo partiti bene nei primi 20-25 minuti, poi il loro gol ci ha fatto tremare un po' le gambe. Ci siamo caricati negli spogliatoi e poi l'episodio dell'espulsione e il gol subito dopo hanno cambiato tutto. Lo stadio ha fatto il resto. I giocatori di qualità che sono entrati in campo poi ci hanno dato una grossa mano".

Malinovskyi, Ekuban e Messias, entrati nel secondo tempo, hanno cambiato la partita. Ora si dirà che dovevano magari partire dall'inizio.

"Se i cambi vanno bene vuol dire che hai fatto un po' di casino all'inizio, magari ho sbagliato. Alcuni hanno avuto problemi fisici e dovevo centellinarli. Ruslan ha avuto problemi in settimana, ha dato disponibilità a partire dall'inizio con gli antidolorifici ma ho preferito partire con altri, per la partita che volevo fare e per le caratteristiche degli avversari. Poi è andato tutto bene".

È entrato subito nella mentalità di Genova città.

"Sono entrato in questa realtà molto bene, è gente che vive il calcio in modo simile al mio. I risultati ci hanno dato una mano, mi fanno sembrare anche più bravo di quello che sono. Vivo tutto in modo bello, trovarsi un una piazza come questa è meraviglioso".