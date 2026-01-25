Genoa, De Rossi si gode la rimonta: "Questo club ha un cuore particolare"

L'allenatore del Genoa, Daniele De Rossi, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la grande rimonta dei suoi contro il Bologna, allo stadio Luigi Ferraris. Di seguito le sue dichiarazioni.

I tifosi del Genoa ricordavano la rimonta da 0-3 a 4-3 alla Roma. Questa volta è riuscito a godersela di più...

"Quella partita l'avevo vissuta dal divano, ero squalificato o infortunato (sorride, n.d.r.). La sensazione in questo stadio qui è che basti qualcosa per farla girare, chi veste questa maglia sa questa squadra ha un cuore particolare e che poi lo stadio fa il resto. Le circostanze in questo caso ovviamente ci hanno avvantaggiato, come in altri casi siamo stati penalizzati. Poi però non è facile trovare la qualità, i ragazzi hanno spinto".

La mentalità di De Rossi si spiega nel labiale in cui dice ai suoi "non è finita"?

"Mancava mezz'ora, era vero che non fosse finita, contro l'Inter un gol aveva riaperto tutto, anche se non era poi arrivato il pareggio. Oggi stavamo giocando in modo molto verticale, sia noi che loro, la superiorità numerica ci ha dato una mano. La qualità di chi ha fatto i tre gol ha fatto il resto".

Qual è stato il più bello?

"Non so dirlo".