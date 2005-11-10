Il Genoa si ferma in casa dell'Inter per 4-0. A breve la conferenza stampa di Daniele De Rossi: diretta testuale a cura di TMW.

23.33 - Inizia la conferenza stampa.

Sullo 0-0 il Genoa ha avuto due occasioni pazzesche. Che partita hai visto?

"Ci tuffiamo nella partita di Coppa Italia. La squadra è stata seria e in partita. L'Inter è partita forte e ha fatto pesare la categoria. Non siamo stati a prendere colpi ma abbiamo rimesso anche la testa fuori. Non parliamo di gol mangiati, sono state due parate del portiere. Devi essere perfetto contro queste squadre. Col rigore abbiamo visto scappare la partita".

L'episodio del primo gol ha scosso l'equilibrio della partita? Venturino è un quinto?

"Col Sassuolo avevo detto che eravamo stati fortunati e avevamo parlato di alcuni errori da non ripetere. Penso che ti dispiaccia quando prendi gol, soprattutto quando lo concedi un po' tu. Venturino è un quinto offensivo, può fare altri ruoli. A lui piace giocare sulla fascia. Due settimane fa ha giocato quinto e ha fatto molto bene. Può darci tanta qualità".

Che effetto può fare la gara di martedì?

"E' un altro piccolo test. Facciamo la nostra partita cercando di limare gli errori. Oggi l'Inter ha vinto meritatamente ma all'interno piccoli dettagli potevano farla oscillare diversamente".

A gennaio vi muoverete per un altro attaccante?

"Stiamo parlando ma non è impossibile. Può succedere".

Thuram ha fatto doppietta oggi. Dove lo colloca lei?

"E' di livello mondiale, io lo metto sotto ai vari Haaland ma è di alto livello. Il padre era diverso, lo stimavo particolarmente. Ha fatto due figli forti".

Quale squadra oggi è favorita per lo scudetto? Roma o Inter?

"La Lazio perché è prima in classifica. Continuano a tenere un passo incredibile. Roma e Inter sono più forti ma stanno dietro".

23.43 - Finisce qui la conferenza.