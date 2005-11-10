Serie B, il Palermo liquida 3-0 il Benevento e vola momentaneamente a +6 sul secondo posto
Alessandra Stefanelli
Partita senza storia al Renzo Barbera dove il Palermo ha piegato per 3-0 il Benevento consolidando il suo primo posto in classifica. Risultato archiviato già nel primo tempo grazie alle reti di Johnsen, Pohjanpalo e Vavassori, i sanniti provano a cambiare ritmo nella ripresa ma il risultato non si schioda. In attesa del Modena il Palermo si porta a +6 sul secondo posto, il Benevento resta invece a quota 19.
SERIE B - 14ª GIORNATA
Sabato 28 novembre
Ascoli-Virtus Entella 2-0
33’ D’Uffizi, 83’ rig. Brunori
Carrarese-Juve Stabia 3-1
47’ aut. Baldi (C), 55’ Brauoder (C), 57’ Parlanti (C), 61’ Di Nardo (J)
Empoli-Hellas Verona 2-2
16’ Bandinelli (E), 23’ e 82’ Mosquera (H), 56’ rig. Saporiti (E)
Vicenza-Cesena 1-1
30’ Della Vecchia (C), 67’ Corazza (V)
Palermo-Benevento 3-0
9’ Johnsen, 28’ Pohjanpalo, 40’ Vavassori
Domenica 29 novembre
Ore 15:00 - Modena-Padova
Ore 15:00 - Sudtirol-Mantova
Ore 17:15 - Sampdoria-Cremonese
Ore 19:30 - Arezzo-Pisa
Lunedì 30 novembre
Ore 20:30 - Catanzaro-Avellino
SERIE B - CLASSIFICA
Palermo 33*
Modena 27
Ascoli 24*
Avellino 22
Mantova 22
Cesena 22*
Pisa 20
Benevento 19*
Carrarese 19*
Sudtirol 18
Sampdoria 17
Hellas Verona 17*
Padova 16
Cremonese 15
Virtus Entella 13*
Juve Stabia 12°*
Arezzo 12
Catanzaro 12
Vicenza 11*
Empoli 10*
* una partita in più
° penalizzazione di 4 punti inflitta dalla Giustizia Sportiva