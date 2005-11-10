Quattro gol, tre punti pesanti e ulteriori conferme sul piano del gioco. Il Team Altamura espugna il campo del Giugliano con un netto 4-0, aggiudicandosi uno scontro diretto e dando continuità ai progressi mostrati nelle ultime settimane. Al termine dell'incontro, il tecnico Giuseppe Raffaele ha espresso grande soddisfazione per la prestazione dei suoi, invitando però la squadra a mantenere alta la concentrazione in vista dei prossimi impegni. "Dall'inizio volevamo fare la partita e l'abbiamo fatta, l'avevamo preparata così. A prescindere dalla dislocazione del Giugliano in campo, cercavamo sempre la superiorità in ogni zona e credo che sia stata la continuazione di tantissime altre buone prestazioni che abbiamo fatto, anche quando non siamo riusciti a vincere".

"Sono molto fiero dei ragazzi, sono veramente contento per tutto quello che mi danno in settimana. Dobbiamo essere contenti di questa prestazione e di questa vittoria, ma la testa va già alla prossima perché dobbiamo creare assolutamente le condizioni per continuare su questa strada. Questo è un campionato che non ti perdona nulla: con due vittorie sembri fuori da ogni problematica e appena non vinci per due partite ti ritrovi nel calderone".

Raffaele esalta Grande e la vocazione offensiva dell'Altamura

Oltre alla doppietta di Bocic, tra le note positive della giornata c'è il progressivo recupero di Grande, giocatore sul quale il tecnico biancorosso ha speso parole importanti. "Si parla di un giocatore di grande qualità, che già lo ha dimostrato negli altri anni e che in pochissime partite ha già fatto due gol e quattro assist per i compagni. Per me è un giocatore che ha delle qualità che potrebbe esprimere ancora più facilmente anche in una categoria superiore". Particolarmente significativo è anche il rendimento offensivo dell'Altamura, capace di realizzare 14 reti nelle prime sette partite della gestione Raffaele. "È una squadra che mi rende felice ogni giorno, anche in allenamento, perché mi dà la possibilità di esprimermi per quello che è il mio modo di vedere il calcio. È naturale che abbia una grande vocazione offensiva".

Altamura, Raffaele celebra il ritorno di Alastra

Un'altra nota lieta della trasferta di Giugliano è rappresentata dal ritorno tra i pali di Fabrizio Alastra, reduce da un lungo periodo di inattività a causa di un infortunio. Il tecnico ha motivato la propria scelta, riconoscendo anche il valore delle prestazioni offerte da Perucchini. "È un ottimo portiere e ha fatto molto bene. Ho visto Fabrizio negli ultimi venti giorni e l'ho ritrovato alla grande. Sono ultra felice per lui, perché viene da un infortunio serio e pesante".