Al termine della sfida contro il Cesena, Davide Dionigi, allenatore del Vicenza, ha espresso soddisfazione per la prestazione offerta dalla formazione biancorossa. Il tecnico ha sottolineato la qualità del gioco espresso soprattutto nella ripresa, pur manifestando qualche rammarico per le occasioni non concretizzate. Spazio anche alle condizioni di Rada, alle scelte tattiche e alle prospettive della squadra. "Penso sia stato un buon Vicenza, abbiamo fatto tutto quello che avevamo preparato. Abbiamo avuto come strategia quella di cominciare in modo accorto, poi abbiamo avuto ripartenze clamorose. Il loro è stato un gran gol, il Cesena è una squadra forte e il secondo tempo è stato tutto di marca biancorossa. Il rammarico è che avremmo potuto vincerla tranquillamente, anche loro hanno avuto una buona occasione però siamo riusciti a bloccare l’emorragia".

"Sono contento delle trame di gioco e del possesso palla. Dobbiamo migliorare tanto però penso che anche la gente abbia apprezzato. Ho il rammarico perché penso che avremmo anche potuto vincere. Ho detto di stare tranquilli perché c’erano già segnali, abbiamo cominciato già a fine primo tempo a fare di più, do grande merito ai ragazzi per lo spirito di sacrificio in un momento in cui non si era incanalata bene. Però sono soddisfatto, come penso lo sia anche la gente".

Vicenza, Dionigi sulle condizioni di Rada e la prestazione di Pietrelli

Il tecnico biancorosso ha poi fatto chiarezza sulle condizioni di Rada, costretto a lasciare il campo per un problema alla caviglia. "Rada? Ha avuto una ricaduta sulla caviglia, peccato perché ci siamo bruciati un cambio. Non volevo rischiare Pellizzari perché è appena entrato. Posso dire che c’è stato l’atteggiamento giusto. Ci sono stati tanti segnali positivi. Pietrelli? Partito contratto, poi con il passare dei minuti si è sciolto, penso che lui sia un giocatore offensivo".

Dionigi guarda avanti: "Ho trovato un gruppo dedito al lavoro"

L'allenatore del Vicenza ha infine ribadito la propria fiducia nelle potenzialità della rosa, soffermandosi anche sulle possibili soluzioni tattiche in vista dei prossimi impegni. "Ai ragazzi ho detto che hanno tanto da dare, ora abbiamo una settimana in cui possiamo lavorare però sono fiducioso. Ho trovato un gruppo dedito al lavoro con predisposizione. Il modulo? Nella fase di non possesso dipenderà anche dal sistema degli avversari, per quanto riguarda la manovra offensiva sarà così".