Gennaro Gattuso, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la bella vittoria contro il Torino in trasferta: "Non ci snaturiamo. All'inizio siamo stati sul pezzo nonostante sapessimo che loro riempivano l'area. Questa si chiama mentalità. Sono orgoglio e felice di loro oggi".

Come sta facendo a creare questa mentalità?

"I primi quindici minuti abbiamo sofferto i loro inserimenti, ma dobbiamo andare avanti così. E' un squadra che non arretra di un centimetro. Ogni volta che uscivamo dalla prima pressione potevamo farli male, nonostante ci mancasse giocatori importanti. Chi ha giocato ha fatto bene. Difficilmente la sbagli a livello di atteggiamento, puoi sbagliare a livello tattico".

Cosa farai per far sì che quello che arrivi dall'esterno non destabilizzi i suoi giocatori?

"Dobbiamo essere bravi a gestire le cinquntamila persone, che fin qui non abbiamo ancora affrontato. E' da due mesi che mi fanno le stesse domande sulla Roma; pensiamo all'Atalanta. Sempre tre punti sono, non ci danno nessun bonus. Sono curioso di vedere le prossime due partite con l'Olimpico pieno: era un sogno di aver fatto tornare i tifosi allo stadio. Giusto che vengano per applaudire Sarri, glielo farò anche io".

Dovrai andarci prima o poi in Danimarca!

"Ci stavo pensando con mia moglie di andare in crociera in Danimarca. Volevo farlo tre anni fa, ma mia moglie non riuscì a convincermi, ma lo farà".