Continua l'inarrestabile corsa del Palermo che stronca anche la resistenza del Benevento imponendosi per 3-0. Va a segno il tridente di Filippo Inzaghi, Johnsen, Pohjanpalo e Vavassori. Calcio spettacolare quello fatto vedere della capolista che centra la decima vittoria consecutiva al Barbera volando momentaneamente a +6 sul Modena.

Le PAGELLE DEL PALERMO

Perin 6.5 - Il Benevento quando si presenta dalle sue parti è pericoloso. Compie un grande intervento sul 2-0, sbarrando la strada a Tumminello scegliendo in maniera eccezionale i tempi dell’uscita ipnotizzando l’attaccante avversario.

Cassandro 6.5 - Okereke lo impegna non poco nella prima frazione. Si propone in alcune circostanze in avanti offrendo il suo contributo alla causa.

Peda 6.5 - Attento e preciso nella sua zona di competenza offrendo pochi spazi agli attaccanti della strega. Perde Tumminello quando si presenta davanti a Perin, per il resto conferisce sicurezza e autorità al reparto.

Magnani 6.5 - Sfrutta al meglio l’occasione offerta da Inzaghi. Sempre pronto negli anticipi. Efficace nelle chiusure leggendo sempre al meglio le situazioni in area del Palermo.

Dal 65’ Ceccaroni 6 - Contribuisce a mantenere solidità al reparto arretrato dei rosanero.

Augello 6.5 - Accompagna la manovra entrando nel meccanismo perfetto delle azioni rosanero. Entra nelle terza rete, che dovrebbe essere visionata dalle scuole calcio. Sbarra la strada a Cherubini al quale non concede la profondità.

Ranocchia 6.5 - Unisce la qualità e quantità a secondo delle esigenze della squadra. Non disdegna di rincorrere gli avversari, fondamentale la sua chiusura su Okereke nel primo tempo sul 2-0.

Segre 7- Mette lo zampino sulla seconda rete del Palermo di Pohjanpalo con un suggerimento in profondità. Percorre una quantità incommensurabile di chilometri fornendo il suo apporto alle due fasi, a tratti sembra inesauribile.

Gomes 7- Viene preferito ad Hernani in avvio. La sua prestazione premia la scelta da Inzaghi dando sostanza e incisività alla manovra rosanero. Mezzala arrembante sempre pronto ad inserirsi, serve l’assist del 3-0 a Vavassori

Dal 72’ Gyasi 6 - Fornisce l’apporto ai rosanero soprattutto in fase di non possesso. Limitando gli attacchi del Benevento, rubando qualche pallone importante nella propria metà campo.

Vavassori 7- firma il suo nono gol stagionale raccogliendo il cross basso di Gomes. Numeri sensazionali per un attaccante esterno. Esalta le sue caratteristiche di velocità e capacità nell’uno contro uno nella perfetta sinfonia della capolista.

Dal 88' Bertolino sv

Pojhanpalo 7 - Mette a segno il suo secondo gol consecutivo raccogliendo al limite il filtrante di Segre. Il Finlandese seppur aiutato dalla deviazione di Scognamillo supera con un lob Vannucchi. Poi come sempre sulla trequarti fa valere la sua qualità.

Dal 65’ Gabrielloni 6 - Prova a farsi vedere nell’ultima mezzora dove il Palermo si difende con ordine cercando di salvare il clean sheet. Quando riparte dialoga bene con i compagni.

Johnsen 7.5 In alcuni frangenti sembra essere di una categoria superiore. Sblocca la partita con un destro di rara potenza. Prende un clamoroso legno mettendo in mostra tecnica sopraffina e precisione trovando il legno a sbarrare la strada verso la doppietta.

Dal 72’ Hernani 6 Entra in campo mettendo voglia, umiltà e capacità di sacrificarsi. Il Palermo è anche questo.

Allenatore: Inzaghi 8 - Potremo snocciolare i numeri della sua squadra, quello che impressiona è la disponibilità al sacrificio dei suoi ragazzi. La voglia di rientrare, come dimostra Ranocchia sul 2-0. Questa è la marcia in più della capolista

PAGELLE DEL Benevento

Vannucchi 6 - Non ha responsabilità specifiche sui tre gol del Palermo. Salvato nel primo tempo dal palo su tiro di Johnsen, ci mette un pezza su una rasoiata da fuori area di Ranocchia.

Romano 5 - Nel primo tempo va spesso in affanno quando il Palermo spinge nella sua zona di competenza. Rischia di andare fuori giri sulle giocate di Johnsen, le sovrapposizioni di Augello e Gomes. Leggermente meglio nella ripreda

Delle Mura 4.5 - La sua partita dura 42’ minuti nei quali va spesso in difficoltà sugli assalti dei rosanero. I siciliani sfondano con una facilità irrisoria nella sua zona di competenza

Dal 42’ Saio 6- Le cose vanno meglio nella ripresa anche se il Palermo spinge meno nella ripresa.

Scognamillo 5 - Spesso in ritardo sugli attaccanti del Palermo che non danno punti di riferimento nel primo tempo. Le cose vanno meglio nella seconda parte della gara.

Sernicola 5 - Viene preferito a Beruatto ma la mossa non si rivela vincente. Nel primo tempo chiamato ad opporsi alla furia di Vavassori e le sovrapposizioni di Cassandro. Prova a proporsi con coraggio senza costrutto

Dal 46’ Beruatto 6 - Prestazione ordinata la sua a presidiare la sua zona di competenza. Accompagna la manovra offensiva.

Siatounis 4.5 - Probabilmente la peggior partita del greco mai in grado di entrare in partita. Sovrastato da Gomes mentre in avanti non si fa mai notare.

Dal 73’ Verdi 6 - Cerca di dare freschezza ed un pizzico di imprevedibilità ad una manovra spesso prevedibile.

Prisco 5 - Schierato nel ruolo di play basso commette qualche errore di troppo nel palleggio. Errori che consentono al Palermo di avere superiorità numerica in fase offensiva, male anche nella propria metà campo

Dal 46’ Kouan 5.5 - Con il suo ingresso Maita si porta nel ruolo di centrale. L’apporto dell’ex Perugia è molto limitato. Viene sistematicamente neutralizzato dai centrocampisti avversari.

Maita 6 - Sufficienza ampia per la capacità di ricoprire prima il ruolo di mezzala e poi quello di play. Si fa vedere in un paio di circostanze, un suo tiro viene deviato sopra la traversa nella ripresa.

Cherubini 5.5 - Ha il merito di provarci in tutti i modi. Augello lo controlla molto bene in avvio, poi nel resto della partita ci mette volontà e applicazione senza incidere granchè.

Tumminello 4.5 - Ha la palla che potrebbe riaprire la partita ma la spreca clamorosamente sul 2-0. E’ L’unica occasione in cui si fa vedere, nel complesso della gara perde i duelli con i difensori del Palermo

Dal 61’ Salvemini 5 - Fatica a farsi largo tra le maglie della difesa del Palermo, solo qualche pallone toccato in area e poco più.

Okereke 6 I principali pericoli per il Palermo nascono da sue iniziative. Si salva essendo una costante spina nel fianco.

Allenatore: Floro Flores 5.5 - La sua squadra mostra coraggio e personalità ma pecca di incisività in avanti. Contro questo Palermo era francamente difficile poter pensare di fare qualcosa in più. Forse sarebbe servita maggiore pulizia del palleggio per non far ripartire i siciliani.