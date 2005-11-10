Alla vigilia della sfida contro il Picerno, Leandro Greco, allenatore del Crotone, ha analizzato il momento attraversato dalla formazione pitagorica. Come riportato da TuttoCalcioCalabria, il tecnico ha ribadito la propria fiducia nel lavoro svolto finora, sottolineando la necessità di individuare nuovi accorgimenti senza rinunciare all'identità di gioco costruita dalla squadra. L'allenatore rossoblù ha evidenziato la discrepanza tra la qualità delle prestazioni offerte e i risultati ottenuti, aprendo alla possibilità di apportare qualche correttivo. "Rimango convinto che la squadra abbia fatto delle prestazioni importanti, con un volume di gioco e un'identità molto precisi. La nostra poca bravura è stata quella di raccogliere. Non sempre bisogna stravolgere tutto. A volte bisogna trovare degli accorgimenti, degli adattamenti e cambiare qualcosina per trovare nuovi stimoli".

Greco crede nel riscatto del Crotone: "Convinto della strada intrapresa"

Nonostante le difficoltà, il tecnico dei pitagorici non intende mettere in discussione il percorso avviato. Greco ha ribadito la propria fiducia nei confronti del gruppo, soffermandosi sull'importanza della capacità di reagire nei momenti più complicati della stagione. "Questa squadra ha la possibilità di cambiare la rotta. Questa squadra non è morta. Sono convinto della strada che ho intrapreso e di questi ragazzi. Per me il risultato non definisce una persona, ma è il modo in cui reagisci alle difficoltà a fare la differenza".