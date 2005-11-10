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Cairo nega l'interesse per la Sampdoria: "Inesistente, impegnato al 100% sul Torino"TMW
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Alessandra Stefanelli
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Oggi alle 22:04Serie B
autore Alessandra Stefanelli
28.11.2026 22:04Serie B
"Stavo andando a Trento per i 150 anni del Corriere della Sera e in Autogrill ho incrociato dei tifosi della Samp, ma non c'è niente", ha aggiunto.
Intercettato dalla stampa, tra cui l'inviato di TuttoMercatoWeb, al termine del match perso contro la Lazio, il presidente del Torino Urbano Cairo, ha commentato anche le voci che vorrebbero l'imprenditore interessato a un acquisto della Sampdoria:
Ci può spiegare questa cosa dell'interesse per la Sampdoria?
"Stavo andando a Trento per i 150 anni del Corriere della Sera e in Autogrill ho incrociato dei tifosi della Samp che andavano a vedere la partita a Padova. E' una roba inesistente. io mi impegno al 100% per il Torino".
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