L'Inter annienta il Genoa a San Siro e chiude la gara già nel primo tempo. 4-0 il finale al Meazza con le reti segnate da Lautaro, Thuram e Sucic nei primi 45 minuti e ancora da Thuram nella ripresa.

LE PAGELLE DELL'INTER

(di Lorenzo Di Benedetto)

Provedel 7 - Se l'Inter vive una serata totalmente tranquilla è solo grazie a lui che sullo 0-0 compie due miracoli su Osmajic salvando letteralmente il risultato.

Bisseck 6,5 - Come al solito alterna chiusure importanti a sortite offensive che danno molto fastidio agli avversari. Prestazioni in linea con quella di tutta la squadra.

Akanji 6 - Si fa scavalcare da un cross che arriva sulla testa di Osmajic per uno dei due miracoli di Provedel. Per il resto soffre pochissimo e nel finale passa da centrale a terzo di destra nella difesa dell'Inter.

Carlos Augusto 6,5 - La prima grande occasione capita sul suo piede sinistro ma il tiro molto pericoloso si stampa sul palo negandogli la gioia del gol. Sostituito dopo un'ora per rifiatare dopo tante gara giocate alla grande.

Dal 59' Stones 6 - La notizia più importante che lo riguarda è il rientro in campo dopo settimane ai box. Subentra quando la partita è di fatto già chiusa e finita.

Diouf 6,5 - Ennesima prestazione più che positiva per il francese che torna sulla corsia di destra dopo alcune gare in cui Spence aveva sempre vinto il ballottaggio. La sensazione è che sia più funzionale e fresco dell'inglese.

Barella 7 - Inizia benissimo, poi si guadagna il rigore del 3-0, trasformato da Sucic e infine serve l'assist a Thuram per il 4-0, che non conta ai fini fantacalcistici per un rimpallo tra lo stesso francese ed Ehizibue. Ottima prova, è uno dei migliori.

Dal 59' Zielinski 6 - Entra e prova a segnare con un paio di tiri da fuori, senza fortuna. Il suo recupero è importantissimo e questa mezz'ora giocata sarà molto utile.

Sucic 6,5 - Terzo rigore in sei giorni per il centrocampista che stasera sostituiva Calhanoglu in regia. Perfetto e infallibile da dischetto e bravo a mettere ordine in campo.

Jones 6 - Tanta corsa, tanto dinamismo, ma ancora non è quel giocatore che l'Inter spera possa essere. Non una cattiva partita, anzi, ma deve continuare a crescere.

Dimarco 6,5 - Segna ma il gol viene annullato per fuorigioco. Prova a fare tanti assist per tutta la partita, senza finire nel tabellino, ma resta comunque una serata più che positiva.

Dall'83' Luis Henrique sv.

Thuram 7,5 - Altri due gol, il primo di precisione e il secondo fortunato. L'Inter ha ritrovato Lautaro ma Thuram è sempre in prima linea.

Dall'83' Lavelli sv.

Lautaro Martinez 7,5 - Sblocca la partita con un diagonale perfetto, poi serve anche l'assist a Dimarco per il gol poi annullato. Il Toro è tornato e la sua presenza si fa sentire eccome.

Dal 59' Pio Esposito 6 - Entra quando la partita è già andata agli archivi. Martedì starà probabilmente di nuovo a lui dall'inizio: oggi ha preso le misure.

Allenatore: Chivu 7 - Secondo clean sheet consecutivo dopo quello in Champions. Gestisce perfettamente tutta la rosa che ha a disposizione, con cambi scientifici dovuti anche al risultato già in cassaforte.

LE PAGELLE DEL GENOA

(di Marco Pieracci)

Bijlow 5,5 - Salvato dal palo sul siluro dal limite di Carlos Augusto, è la prima avvisaglia di quello che lo aspetta: prende quattro gol senza fare una parata, pur non avendo colpe particolari.

Marcandalli 4,5 - Tiene distrattamente in gioco Lautaro nell’azione che sfocia nel raddoppio, non riesce a imbastire una resistenza credibile alla travolgente forza d’urto dell’attacco interista.

Otoa 4 - Prende le redini della difesa orfana di Ostigard, ma si capisce ben presto che non sarà la stessa cosa: responsabile a vario titolo sulle tre reti, errori ripetuti in fase di costruzione.

Vasquez 5 - Il meno peggio di un reparto in grossa difficoltà, come al solito l’atteggiamento è da leader: mette qualche pezza qua e là, ma neppure lui trova riparo dalla grandinata.

Ehizibue 4,5 - Dimarco lo costringe a restare sulla difensiva, quando si avventura nella metà campo avversaria dimostra poca confidenza col pallone: sciagurato il pallone perso sull'1-0.

Wiafe 5,5 - A dispetto della giovanissima età sa come si sta in campo, però paga lo scotto di una partita proibitiva: va fuori giri sul palleggio avversario, rincorre inutilmente Sucic.

Traorè 5 - Rapidità e qualità utile per gestire le ripartenze, ma anche stavolta non incide: gli manca lucidità nel prendere la scelta finale: le sbaglia praticamente tutte.

Dal 56’ Frendrup 6 - Meno confusionario, porta un po' di ordine per chiudere in maniera dignitosa una gara già ampiamente compromessa.

Mitaj 5 - Diouf ne mette alla prova la tenuta difensiva non perfetta, è inevitabilmente destinato a soffrirne l’impatto fisico. Cerca fortuna in avanti, sforna qualche buon cross.

Dal 67’ Venturino 6 - Piazzato a tutta fascia, si sacrifica.

Messias 5,5 - Tecnica brasiliana al servizio della causa rossoblù. Mette una palla col contagiri sulla testa di Osmajic, ma è l’unico vero lampo di una prestazione avara di soddisfazioni.

Dal 57’ Vitinha 5,5 - Niente guizzi, invisibile o quasi.

Ellertsson 5,5 - Il jolly tattico tra le mani di De Rossi, si disimpegna nel doppio ruolo ma in realtà non ricava granché dal continuo sdoppiarsi tra compiti di mezzala e trequartista.

Dall'83' Havel sv.

Osmajic 6 - Generoso nel ripiegare fino ai confini della propria area di rigore, pronto a colpire quando viene servito nella maniera corretta: Provedel gli nega due volte la gioia del gol.

Dal 67’ Meichtry 5,5 - Impercettibile, non si fa notare.

Allenatore: Daniele De Rossi 5 - Cinque vittorie nelle ultime sette, arriva a San Siro con ottime credenziali e gli capitano pure un paio di occasioni per portarsi in vantaggio. La superiorità di una rivale fuori scala è oggettiva, però il crollo emotivo una volta sotto è qualcosa sul quale riflettere.