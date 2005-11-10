Inter, Thuram: "Lautaro è il nostro leader, siamo molto contenti che sia tornato"
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Marco Pieracci
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ieri alle 23:23Serie A
autore Marco Pieracci
28.11.2026 23:23Serie A
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Marcus Thuram, attaccante dell'Inter, è stato intervistato da DAZN al termine della gara vinta 4-0 contro il Genoa: "Nessun problema alla schiena, era solo uno scherzo. Lautaro è il nostro leader, c'è mancato e siamo molto contenti che sia tornato. Io mi sento benissimo, siamo sereni e proviamo a dare il massimo ogni partita. Lo stiamo facendo bene".
Perché prendi il pallone prima di ogni rigore?
"Perché devo decidere io chi tira, in base alle facce (ride ndr)".
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