Marcus Thuram, attaccante dell'Inter, è stato intervistato da DAZN al termine della gara vinta 4-0 contro il Genoa: "Nessun problema alla schiena, era solo uno scherzo. Lautaro è il nostro leader, c'è mancato e siamo molto contenti che sia tornato. Io mi sento benissimo, siamo sereni e proviamo a dare il massimo ogni partita. Lo stiamo facendo bene".

Perché prendi il pallone prima di ogni rigore?

"Perché devo decidere io chi tira, in base alle facce (ride ndr)".