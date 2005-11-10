All'Inter basta meno di un'ora per archiviare la pratica Genoa e riscattare il pareggio di Bergamo. Quattro gol per i nerazzurri nel segno della ThuLa: l'argentino apre le marcature, il francese raddoppia e cala il poker. Nel mezzo un gol annullato a Dimarco e il rigore trasformato da Sucic. Un successo che permette a Cristian Chivu e i suoi di scavalcare momentaneamente la Roma e restare a -3 dalla capolista Lazio.

SERIE A - LA CLASSIFICA

1. Lazio 35 (13 partite giocate)

2. Inter 32 (13)

3. Roma 30 (12)

4. Milan 27 (12)

5. Como 26 (12)

6. Frosinone 23 (13)

7. Juventus 21 (12)

8. Bologna 19 (13)

9. Napoli 18 (12)

10. Genoa 16 (13)

11. Cagliari 16 (12)

12. Atalanta 15 (12)

13. Torino 14 (13)

14. Monza 10 (12)

15. Lecce 10 (12)

16. Fiorentina 9 (12)

17. Parma 8 (13)

18. Sassuolo 8 (12)

19. Venezia 7 (13)

20. Udinese 6 (12)

SERIE A - I RISULTATI E IL PROGRAMMA DELLA 13ª GIORNATA

Venezia - Bologna 0-0

Frosinone - Parma 3-0

Torino - Lazio 1-2

Inter - Genoa 4-0

29 novembre, ore 12, DAZN: Udinese - Fiorentina

29 novembre, ore 15, DAZN: Sassuolo - Napoli

29 novembre, ore 18, DAZN e Sky: Roma - Monza

29 novembre, ore 20.45, DAZN: Como - Juventus

30 novembre, ore 18.30, DAZN: Lecce - Atalanta

30 novembre, ore 20.45, DAZN: Cagliari - Milan