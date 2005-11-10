Al temine del match, nella zona mista dello Stadio Grande Torino, il presidente dei granata Urbano Cairo, ha commentato così ai media presenti, tra cui quelli di TuttoMercatoWeb il ko per 1-2 contro la Lazio: "Oggi devo dire che ho visto un bel Toro. Un Casadei in grande spolvero, un Patterson che ha fatto benissimo. Peccato, non meritavamo la sconfitta".

Cosa manca per tornare al successo?

"Sono convinto che le cose possano migliorare. Abbiamo fatto un buon primo tempo, peccato per i due gol finali. Il secondo non va preso. Poi siamo tornati in campo con voglia. Male la sconfitta ma la prestazione è stata importante, sono molto fiducioso".

Ci avviciniamo ai 120 anni del Toro...

"Stiamo lavorando con impegno perché ci teniamo. Sono contento che anche il Comune abbia la stessa urgenza".

Ci può spiegare questa cosa dell'interesse per la Sampdoria?

"Stavo andando a Trento per i 150 anni del Corriere della Sera e in Autogrill ho incrociato dei tifosi della Samp che andavano a vedere la partita a Padova. E' una roba inesistente. io mi impegno al 100% per il Torino".