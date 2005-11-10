Ancora protagonista e ancora a segno su calcio di rigore Petar Sucic nell'Inter, nel 4-0 rifilato dai nerazzurri al Genoa. Il centrocampista croato ha parlato ai microfoni di Inter TV al termine del match: "Abbiamo giocato una bella partita dal prima minuto, con fasi difensive a offensiva perfette, abbiamo fatto 4 gol, siamo contenti dei tre punti".

Ti sei scambiato di posizione con Jones, spesso.

"Facciamo tanto movimento, è più facile così andare avanti, abbiamo fatto un bel lavoro oggi, tutti hanno qualità in questa squadra".

Come fai a segnare sempre su rigore?

"Questo è un segreto, non lo voglio dire. Tre gol in sei giorni non erano facili, sono contento".

Come stai interpretando il ruolo da regista?

"Non è facile anche sapendo chi gioca di solito: Calha è fra i più forti al mondo. Sono contento però quando faccio bene".