Il Picerno si prepara ad affrontare il Crotone con l'obiettivo di dare continuità al proprio percorso in campionato. Alla vigilia dell'incontro, il tecnico Guido Di Deo, come riportato da IlRossoblu, ha sottolineato il valore della formazione pitagorica, invitando i suoi a non sottovalutare un avversario desideroso di riscatto dopo la sconfitta contro il Cosenza.

Crotone-Picerno, Di Deo: "Una squadra da affrontare con grande attenzione"

"Il Crotone ha valori importanti e giocatori di qualità, che a inizio campionato erano richiesti da squadre di spessore. Non dobbiamo farci condizionare dalla classifica: è una squadra da affrontare con grande attenzione e sicuramente vorrà riscattare l'ultima sconfitta casalinga contro il Cosenza. Noi abbiamo lavorato bene durante la settimana per farci trovare pronti sotto il profilo mentale, fisico e tattico".

Picerno, Di Deo ha fiducia nel gruppo: "Ho calciatori importanti"

L'allenatore della formazione lucana ha poi ribadito la propria fiducia negli elementi a disposizione, sottolineando la capacità del gruppo di rispondere positivamente alle difficoltà già incontrate nel corso della stagione. "Dobbiamo pensare a noi stessi. In rosa ho calciatori importanti e chi sarà chiamato in causa saprà offrire una grande prestazione. Del resto, situazioni di questo tipo si sono già verificate e non posso che elogiare i miei ragazzi, che hanno sempre dimostrato grande disponibilità e impegno. Questo mi lascia ben sperare".