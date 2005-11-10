La Lazio espugna il "Grande Torino" e allunga in vetta in attesa delle sfida di Inter e Roma. I biancocelesti di Gattuso, dopo un primo tempo in cui il Toro gioca molto bene, vanno al riposo avanti 2-0 con i gol di Provstgaard e Isaksen. Nella ripresa il team di Abate accorcia le distanze con Adams ma alla fine non riesce a portare a casa punti nonostante la buona prestazione.

LE PAGELLE DEL TORINO (A cura di Pietro Celeste)

Perri 6,5 - Formidabile sulla torsione aerea di Frattesi. Tiene a galla i suoi nel finale dopo aver subito due reti imparabili.

Patterson 6 - Il cross morbido sulla testa del compagno avrebbe meritato di più. Pulito e ordinato nonostante lo stato di forma di Zaccagni.

Coco 5 - Si fa passare davanti Provstgaard, che lo punisce. Un paio di chiusure importanti a ridurre la gravità dell'errore, ma il giallo nel finale è un ulteriore aggravante.

Comuzzo 5,5 - Parte bene in pressione forte e sganciandosi in avanti, poi cade come l'intero reparto.

Cacciamani 5,5 - Nel raddoppio c'è troppa distanza tra lui e Coco: Isaksen non fa altro che infilarsi. Dal 74' Fortini 6 - Dà spinta su quella corsia alzando palloni al centro visti i maggiori centimetri.

Vlasic 5 - La sfida tra numeri ha un solo protagonista. Il capitano della Lazio inventa, lui guarda eccezion fatta per un tentativo nella prima frazione. Dal 58' Oristanio 5,5 - Si fa trovare silenziosamente alle spalle del difendente, ma il colpo di testa non è dei migliori. Non è il suo cavallo di battaglia, ma avrebbe potuto e dovuto fare meglio.

Mandragora 5,5 - Termina con la lingua di fuori. In affanno: lo dimostrano i diversi passaggi fuorimisura. Dal 80' Braganca s.v.

Casadei 5,5 - Stecca un paio di controlli decisivi. Interessante il break a tramutare da difensiva a offensiva la manovra granata.

Gineitis 6 - Pennella sugli sviluppi di corner sulla testa di Adams. Sorbisce le sovrapposizioni di Mussolini con abnegazione.

Adams 7 - Inventa per Casadei senza nemmeno guardarlo, imbuca per Comuzzo e trafigge l'insuperabile Mandas accendendo le speranze del Torino. Dal 80' Pellegri s.v.

Simeone 5,5 - Dopo appena cinque minuti ha la nitida chance per indirizzare la sfida: la sciupa e a mettere la freccia, poi, è la Lazio. Nella ripresa impegna Mandas, aiutato dal palo. Dal 58' Zapata 5,5 - Prova a inglobare il pallone con il fisico non riuscendoci.

Allenatore: Abate 6 - Poco da recriminargli dal punto di vista dell'assetto e dell'approccio. Il problema in attacco rimane, ma le occasioni le crea mettendo in difficoltà il buon Gattuso, vittorioso ugualmente.

LE PAGELLE DELLA LAZIO

Mandas 7,5 - La parata su Simeone dopo nemmeno cinque giri d’orologio vale come un gol. Il portiere biancoceleste respinge la sfera con un balzo felino. Un intervento che salva un gol che avrebbe potuto cambiare le sorti del match. Il portiere biancoceleste si ripete pochi istanti più tardi su Vlasic dalla distanza. Ad inizio ripresa ancora una grande parata su Simeone con l’ausilio del palo. Nulla può sulla zuccata di Adams.

Floriani 6 - Inizia molto basso a causa dei due esterni che Abate piazza dalla sua parte. Riesce tutto sommato a reggere l’urto e dopo il doppio vantaggio è più sciolto nel cercare la profondità. Dall’81’ Lazzari s.v.

Doekhi 6,5 - L’inizio non è incoraggiante come per tutta la formazione biancoceleste. Col passare dei minuti ci mette il fisico per contrastare la forza degli attaccanti granata che nei primi minuti creano molti pericoli alla porta di Mandas.

Provstgaard 7 - Si allarga molto per iniziare l’azione palla al piede. In difesa anche lui, come tutti, nei primi minuti fa molta fatica salvo poi trovare le giuste misure per controbattere al meglio. Ha il merito di sbloccare il match con una frustata di testa che si spegne nell’angolino. Poi è ovunque

Pedraza 6 - Spinge di più rispetto al suo compagno di squadra. Arriva spesso al traversone nella fase offensiva della sua squadra anche se non sempre è preciso nel cercare le punte a centro area.

Frattesi 6,5 - Prova a farsi vedere in attacco anche se questa volta la disposizione del Torino non gli permette di svariare come ci ha abituato. E allora cosa fa? Si rende pericoloso su calcio da fermo ma Perri, sul suo colpo di testa, compie un autentico miracolo.

Belahyane 6,5 - Fa fatica nella densità di giocatori che il Torino mette in mezzo al campo. Poco il filtro nel momento in cui i granata salgono e qualche passaggio impreciso che sarebbe potuto costare caro. Sale di tono col passare dei minuti.

Dele-Bashiru 6,5 - Anche lui nella fase di non possesso è più in difficoltà del solito. In avanti prova ad aprire i varchi in una retroguardia granata. Dopo il vantaggio riesce a trovare più spunti in avanti e tanta corsa. Dal 76’ Rovella s.v.

Isaksen 7 - Esterno destro nel tridente offensivo di mister Gennaro Gattuso. Dopo un primo tempo in ombra riesce a trovare un corridoio bellissimo in seguito al passaggio illuminante di Zaccagni e realizza la rete del 2-0. Dall’81’ Cancellieri s.v.

Noslin 6 - Arretra molto il suo raggio d’azione giocando molto di sponda per i compagni utilizzando il suo fisico sui difensori granata. Tanto lavoro sporco per il centravanti biancoceleste e un’occasione ad inizio ripresa. Perde il duello con Adams in occasione dell’1-2. Dal 69’ Pinamonti 5,5 - Pochi gli spazio in avanti ma comunque sportellate con la retroguardia granata. Si divora a porta vuota il match point.

Zaccagni 7 - Torna in campo dopo un problema alla coscia. Corre molto in aiuto per i compagni sia nella fase di possesso che quella di non possesso. Al bacio il corner che Provstgaard tramuta in rete, recupera e serve un cioccolatino per Isaksen in occasione del 2-0 laziale. Dal 69’ Gudmundsson 6 - Si va vedere subito con un guizzo. Poi anche un buon lavoro difensivo in un monento di difficoltà.

Allenatore: Gattuso 8 - La sua Lazio è una macchina perfetta. Non particolarmente brillante nel primo tempo va negli spogliatoi però sul punteggio di 2-0 con il cinismo di una grande squadra. Nel secondo tempo subisce la rete che accorcia le distanze ma accarezza il tris nel finale. Il sogno continua, allunga in vetta in attesa delle gare di Inter e Roma.