Serie A, la classifica aggiornata: la Lazio non si ferma più e vola di nuovo a +5 sulla Roma
Lorenzo Di Benedetto
La Lazio non ha nessuna intenzione di fermarsi. Undicesima vittoria nelle prime tredici giornate per la formazione di Gennaro Gattuso che, almeno per un'altra settimana resterà in vetta alla classifica e adesso di godrà dal divano le partite delle avversarie. 2-1 il finale all'Olimpico Grande Torino contro i granata di Abate, che restano fermi a quota 14, dopo quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate.
SERIE A - LA CLASSIFICA
1. Lazio 35 (13 partite giocate)
2. Roma 30 (12)
3. Inter 29 (12)
4. Milan 27 (12)
5. Como 26 (12)
6. Frosinone 23 (13)
7. Juventus 21 (12)
8. Bologna 19 (13)
9. Napoli 18 (12)
10. Genoa 16 (12)
11. Cagliari 16 (12)
12. Atalanta 15 (12)
13. Torino 14 (13)
14. Monza 10 (12)
15. Lecce 10 (12)
16. Fiorentina 9 (12)
17. Parma 8 (13)
18. Sassuolo 8 (12)
19. Venezia 7 (13)
20. Udinese 6 (12)
SERIE A - I RISULTATI E IL PROGRAMMA DELLA 13ª GIORNATA
Venezia - Bologna 0-0
Frosinone - Parma 3-0
Torino - Lazio 1-2
28 novembre, ore 20.45, DAZN e Sky: Inter - Genoa
29 novembre, ore 12, DAZN: Udinese - Fiorentina
29 novembre, ore 15, DAZN: Sassuolo - Napoli
29 novembre, ore 18, DAZN e Sky: Roma - Monza
29 novembre, ore 20.45, DAZN: Como - Juventus
30 novembre, ore 18.30, DAZN: Lecce - Atalanta
30 novembre, ore 20.45, DAZN: Cagliari - Milan