Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria ottenuta contro il Genoa, con il 4-0 finale che ha permesso ai nerazzurri di gestire anche le energie, partendo da quella che suo avviso può essere considerata la miglior notizia della serata: "L'approccio, l'atteggiamento, il fatto di aver cercato di essere propositivi, consapevoli che il Genoa ultimamente ha sempre fatto bene nei primi tempi e che poteva metterci in difficoltà. Infatti, a metà primo tempo hanno avuto quelle due situazioni nelle quali il nostro portiere è stato veramente bravo. Abbiamo saputo reagire e continuare a fare quello che avevamo cercato di proporre dall'inizio. Siamo riusciti a sbloccarla e poi siamo andati all'intervallo anche con un bel vantaggio”.

Che segnale è arrivato da Provedel? E cosa significa per un allenatore avere giocatori che, anche quando vengono utilizzati meno, entrano e riescono a rendere in questa maniera?

“Aveva fatto bene con la Fiorentina, aveva fatto bene anche a Venezia. Sappiamo quello che vale Ivan, conosciamo la qualità dei portieri che abbiamo. Poi sappiamo anche come funzionano i giudizi e le sentenze quando si commette qualche piccolo errore. Ma abbiamo portieri in grado di reggere una porta come quella dell'Inter. Sono tre professionisti e ci metto anche Di Gennaro, perché anche lui fa il suo in questo gruppo. Siamo felici per Pepo, siamo felici per Ivan e per quello che ci ha dato. D'altronde loro stanno bene insieme e noi siamo contenti di averli”.

La sua squadra sta acquisendo la consapevolezza di dominare le partite?

“Dobbiamo dare continuità a quello che di buono facciamo. Dobbiamo limare qualche difetto che ogni tanto facciamo vedere, dobbiamo essere bravi a nascondere quelli che sono i nostri difetti. Bisogna mettere in campo l'atteggiamento giusto, che si tratti di una partita di Serie A, di Champions League o di Coppa Italia. Siamo consapevoli che dobbiamo lavorare sodo, stare sempre sul pezzo, perché nessuno ci regala nulla. Siamo sempre la squadra da battere e dobbiamo essere all'altezza, sempre pronti ad affrontare i diversi momenti, soprattutto quelli negativi. Dobbiamo saper rialzare la testa e gestire determinate situazioni che possono toglierci un po' di fiducia. Ma questo è un gruppo che ha carattere, tanta voglia di migliorarsi, di lavorare e di fare, o ripetere, una stagione competitiva”.

Domanda di Paolo Condò: buonasera Cristian. Una prestazione che vorrei sottolineare oggi è quella di Sucic, che già da qualche settimana si sta muovendo molto bene. Lui, Pio Esposito e Diouf sono giocatori che stanno aumentando nettamente il numero di minuti. Mi sembra che lei segua un metodo preciso: inserire gradualmente i giocatori per poi farli giocare con continuità. Questo mi fa pensare che, anche se dall'esterno può sembrare facile, inserirsi nell'Inter e diventarne un elemento importante richieda tempo.

“Hai ragione, Paolo. Prima di tutto voglio farti le condoglianze per l'accaduto. Ci dispiace tantissimo e ti siamo tutti vicini. Per quanto riguarda i nostri giovani, sappiamo che hanno qualità, conosciamo i loro margini di miglioramento, sappiamo quanto lavorano e quanto siano accettati e apprezzati dal gruppo, e non solo. È ovvio che giocare nell'Inter, in determinate circostanze e in determinati momenti, non sia mai semplice. Ma loro hanno voglia di lavorare sodo, di migliorarsi, di saper stare nel nostro gruppo e di accettare determinate situazioni. Fino a oggi siamo molto felici e contenti di quello che stanno facendo”.

Vorrei citare anche Diouf, che finora ha giocato poco ma continua a impegnarsi e a prepararsi. Oggi mi è piaciuto molto, soprattutto per la libertà con cui si è mosso nel secondo tempo, quando il risultato era ormai più al sicuro.

“Sappiamo tutti quello che Andy può darci sulla fascia destra. Oggi l'ho spostato anche a sinistra, per vederlo sul suo piede forte e capire se riuscisse ad andare sul fondo e mettere qualche pallone. È ovvio che la partita fosse ormai chiusa e quindi è diventato più difficile vedere qualcosa di straordinario. Però noi crediamo nei giovani, crediamo in quello che possono darci, nell'energia che ci mettono e anche nella loro ambizione di riuscire a giocare nell'Inter”.