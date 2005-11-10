Johan Vasquez, difensore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa dopo il ko in casa dell'Inter. Diretta testuale a cura di TMW. Le sue parole: "Non cambia niente, contro di loro non si può crollare mentalmente perché è una squadra che ti fa pagare i minimi errori. Bisogna essere pronti quando si sbaglia. Restiamo orgogliosi. Nel secondo tempo siamo stati più maturi".

Martedì stesso campo e stesso avversario.

"E' particolare come cosa, è il bello del calcio che ti dà questi momenti. Sono due tornei diversi ma dobbiamo provare a fare di più. Questa sconfitta deve darci una giusta lezione".

Cosa deve fare il Genoa di diverso martedì?

"Credo che al di là di tutto è stato un primo tempo bugiardo. Provedel ha fatto due parate clamorose e se quelle palle entrano la partita cambia. Gli faccio i complimenti. Dobbiamo fissare la testa sui dettagli. La mentalità deve cambiare quando loro hanno la palla, un minimo errore te lo fanno pagare".

L'assenza di Ostigard è pesante, come sta?

"Sta migliorando. E' importante che stia bene, abbiamo fiducia in tutti. Faccio i complimenti a tutti quanti quelli del reparto".

23.32 - Finisce qui la conferenza.