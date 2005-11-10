Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

De Rossi: "Non mi piace lamentarmi quando vinco. Vasquez, Ostigard e Osmajic giocheranno"

Alessio Del Lungo
autore
Alessio Del Lungo
Oggi alle 15:45Serie A
30.10.2026 15:45Serie A
Fonti preferite
Il tecnico del Genoa parla anche di Baldanzi: "Per me non può fare il quinto di centrocampo, lì non ce lo vedo. Sarebbe sprecato".
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, è intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla partita contro il Lecce, parlando così della situazione dei rossoblù, come si legge su Buoncalcioatutti: "Ho visto squadre retrocedere con dieci punti in classifica. Non abbiamo fatto nulla, ma qualcosa abbiamo fatto. Abbiamo messo un pochino a posto le cose, ripreso un po’ una direzione di prestazioni, atmosfera e punti un po’ più consona. Questo non ci farà sentire sazi, questi giocatori sanno tenere la barra dritta e non ho dubbi. Affronteremo una squadra che sta lì con noi, quindi sarà delicatissima. Ma non credo ci sia il rischio che potremmo sottovalutarla".

Cosa le è piaciuto e cosa no del match contro la Juventus?
"Non mi piacciono gli allenatori che vincono e si lamentano sempre per far vedere che sono quelli che vogliono la perfezione. Vincere 2-0 in casa contro una squadra come la Juve è bene che l’allenatore faccia i complimenti ai suoi giocatori e li ringrazi per la prestazione e l’impegno che hanno profuso. Ecco, forse potevamo sfruttare meglio qualche contropiede e fare gol, ma proprio per andare a cercare il pelo nell’uovo, perché sono soddisfattissimo della partita che hanno fatto i ragazzi".

Vasquez, Ostigard o Osmajic giocheranno?
“Loro hanno avuto anche meno vacanze degli altri perché comunque vanno sempre in Nazionale. Johan addirittura un discorso un po’ più particolare perché va dall’altra parte del mondo e quindi assolutamente loro avranno un po’ di riposo lunedì e martedì. Gli diamo due giorni liberi, rispetto agli altri che ne avranno uno solo, ma tutti e tre giocheranno dall’inizio“.

Baldanzi può fare il quinto di centrocampo?
“No, quinto non ce lo vedo. Lui può giocare dappertutto, perché è un giocatore intelligente, è un giocatore che trova le soluzioni giuste. Diciamo che il quinto è quello che poi si abbassa anche a fare il terzino e, secondo me, sarebbe un po’ sprecato. O comunque potrebbe incontrare davanti a lui sempre giocatori di grande spinta e metterlo in difficoltà. Può giocare aperto come esterno offensivo, anche se pure lì secondo me non esprime il massimo delle sue qualità. È un giocatore che il meglio lo dà se gioca tra le linee, se gioca dentro al campo. La partita dell’altra sera è stata bella perché gli abbiamo dato tante responsabilità nel pre-gara. Abbiamo preparato la partita, la strategia era stata diamola a lui, diamola a lui qui, diamola a lui di qua. Lui si è preso tutte le responsabilità, ha corso come un assatanato ed è importante che i nostri giocatori di qualità facciano una fase difensiva importante. Dopodiché è stato decisivo quando è andato lì, dentro l’aria, che era quello che gli era mancato. A volte anche per sfortuna perché gli hanno dato fuorigioco per un centimetro col Frosinone, ha fatto un miracolo il portiere sempre del Frosinone. A volte sono periodi in cui la palla sbatte sul difensore della Juve, va dentro, e quindi questo gli dà assolutamente fiducia. Ora vediamo come sta, perché ha fatto una partita di grande dispendio di energia, ma per me lui è un titolare del Genoa a occhi chiusi. È una delle prime maglie che do e la cosa più giusta della domanda che ha fatto è che questi giocatori giocano bene se hai chi dà loro la palla. In questo senso aver recuperato Traoré, aver dato un po’ di minuti in più anche ad Alex Amorim, ci darà una mano grande. Tanti giocatori offensivi sbocciano non a caso nel momento in cui Traoré prende un po’ di condizione e si mette a giocare lì e ci fa uscire la palla un po’ più pulita”.

Che partita ha fatto Osmajic contro la Juventus?
“È stato incredibile, è stata una bella partita da vedere. La sua prestazione sarebbe da rivedere, perché è stato fisico, ma non solo fisico. È stato attento in fase difensiva. Lui è sempre stato disponibile in fase difensiva, ma era molto disordinato. Ora sta trovando i posti giusti dove voglio che lui difenda, sia quando siamo in blocco a basso, sia quando andiamo a prendere l’avversario, e ha affrontato con coraggio tutti i duelli che aveva da fare. Aveva giocatori forti. Bremer, Lucumì e Gatti sono giocatori forti. È andato lì spalla a spalla senza paura, anzi li ha messo in grande difficoltà. Ha sfiorato il gol per poco e penso che se fosse entrata quella palla su un rilancio di Bijlow veramente sarebbe crollato lo stadio, anche per la maniera in cui lui si va a creare le occasioni. È un giocatore che entusiasma la gente, me ne rendo conto. Dà entusiasmo ai suoi compagni, entusiasmo a me. Dovremmo imparare a continuare a servirlo e a considerare anche l’opportunità di giocare con Colombo vicino a lui, perché Lorenzo per noi è un giocatore tanto importante. Quando hanno giocato insieme lo hanno sempre fatto molto bene, quindi se gioca Lorenzo gioca un centrocampista offensivo e meno, quindi dobbiamo cercare di trovare la quadra. Quando Lorenzo Colombo sarà in grande condizioni – perché ci sta per tornare – potrà essere un altro attaccante molto forte per noi"

Bijlow sta trovando continuità.
"Da subito abbiamo conosciuto un ragazzo disponibile, aperto, che ha provato a imparare subito più parole italiane possibili. Ha partecipato e si è sempre dato da fare per essere disponibile perché veniva con qualche acciacco. All’inizio non giocava da tanto tempo e penso che valga per lui il discorso che vale per Baldanzi o per gli attaccanti: a volte la palla entra in qualsiasi maniera, poi capita contro la Fiorentina che tirano palo e ti prende il gomito e va fuori, e magari gira un pochino quella che noi chiamiamo fortuna, ma può essere un momento della stagione. La cosa che mi piace è che lui ogni tanto ha qualche acciacco, ma è sempre disponibile per i vari antinfiammatori e antidolorifici o, comunque, sull’andare sopra il dolore. Nelle ultime partite è stato impressionante e decisivo, lo è stato sempre con i piedi, lo è stato nelle uscite perché è uno coraggioso, ma fra i pali nelle ultime partite ci ha salvato in diverse circostanze".

Articoli correlati

Immagine news 1
Da sotto accusa a bunker: secondo clean sheet di fila, come è cambiata la difesa del Genoa
Immagine news 2
Gioia De Rossi, delusione Chiellini: le due facce dei campioni dopo Genoa-Juventus
Immagine news 3
De Rossi pazzo di Osmajic: "Mi ci rivedo. Devo stare attento a stimolarlo troppo..."

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
16:15 Serie ATMW
TMWJuventus in ritiro, dall'allenamento una buona notizia per Spalletti: in gruppo c'è Ekhator
Immagine news 2
16:11 Serie A
Pulisic: "Ho sempre voluto il Milan, è il top. Derby? Avremo l'opportunità di vincere"
Immagine news 3
16:07 Serie A
Il Bologna ritrova Orsolini per la partita contro il Monza. I convocati di Palladino
Immagine news 4
16:03 Serie A
Inter, Akanji prima del derby: "Serve voglia di vincere. Fatica? Non sono stanco"
Immagine news 5
15:56 Serie ALive TMW
Live TMWBologna, Palladino: "Se siamo quelli di Milano, possiamo dar fastidio a tutti"
Immagine news 6
15:52 Serie ATMW
TMWMilan, Cardinale: "Siamo pronti al derby, sono ottimista. Poi sapete com'è il calcio"
Immagine news 7
15:50 Serie ATMW
TMWSartori ieri al Franchi. Il gol all'Atalanta rischia di allontanare Joao Mario dal Bologna
Immagine news 8
15:45 Serie A
De Rossi: "Non mi piace lamentarmi quando vinco. Vasquez, Ostigard e Osmajic giocheranno"
Immagine editoriale di Ivan Cardia
Viva Malagò, viva Galliani: un circo a base di giochi di potere. Prima Marotta, poi Agnelli: così è finita la Juventus
Primo piano
Immagine top news n.0 Pulisic si lega a doppia mandata al Milan, annunciato il suo rinnovo fino al 2031
Immagine top news n.1 Chivu e lo stadio: “Amo il Meazza, ma… Inter fino al 2031? Non so, devo subire tanto”
Immagine top news n.2 La curiosa scelta di Orsato: Milan-Inter al napoletano Guida, il milanese Sozza per Juve-Napoli
Immagine top news n.3 Icardi: "Tornare all'Inter sarebbe speciale, vorrei chiudere il cerchio diversamente"
Immagine top news n.4 Spalletti si gioca tutto contro il Napoli. Ecco come può cambiare la Juventus
Immagine top news n.5 Cardinale conferma Amorim e promette rinforzi: "A gennaio prenderò altri giocatori da Milan"
Immagine top news n.6 Thiago Motta è libero, il suo contratto con la Juventus è stato risolto. Tutti i dettagli
Immagine top news n.7 Raimondo e Kvernadze incantano: quanto costano gli uomini mercato del Frosinone
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Un colpo a zero per il Napoli. Grazie ad Allegri e alla 'mossa Pirlo' per De Bruyne
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Luciano Spalletti rischia l'esonero dalla Juventus?
Immagine news podcast n.2 Le tre storie dei centrocampisti della Juve sono una grande lezione di mercato
Immagine news podcast n.3 Quando il Livorno disse no a Kane per prendere Innocent Emeghara
Immagine news podcast n.4 L'uomo copertina dell'Inter non è Lautaro. E non è merito di Zidane
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Bonanni esalta Alvini: “Al Frosinone lavoro straordinario, un tecnico capace conta tanto”
Immagine news Altre Notizie n.2 Ciccio Baiano: "Silvano Bini un grande dirigente, un uomo dei fatti"
Immagine news Altre Notizie n.3 Di Napoli: "Inter, è un segnale aver vinto una partita sporca come col Venezia"
Serie A
Immagine box news Serie A Bonanni esalta Alvini: “Al Frosinone lavoro straordinario, un tecnico capace conta tanto”
Immagine box news Serie A Juventus in ritiro, dall'allenamento una buona notizia per Spalletti: in gruppo c'è Ekhator
Immagine box news Serie A Pulisic: "Ho sempre voluto il Milan, è il top. Derby? Avremo l'opportunità di vincere"
Immagine box news Serie A Il Bologna ritrova Orsolini per la partita contro il Monza. I convocati di Palladino
Immagine box news Serie A Inter, Akanji prima del derby: "Serve voglia di vincere. Fatica? Non sono stanco"
Immagine box news Serie A Bologna, Palladino: "Se siamo quelli di Milano, possiamo dar fastidio a tutti"
Serie B
Immagine box news Serie B Bari, Rastelli diplomatico sulle critiche: "Non le leggo, non saprei cosa rispondere"
Immagine box news Serie B Padova, Calabro: "Catanzaro col nuovo tecnico? Conterà la bava alla bocca nostra"
Immagine box news Serie B Arezzo-Ascoli, il club marchigiano presenta istanza di riesame per sbloccare almeno 200 biglietti
Immagine box news Serie B Mantova, c'è l'esame Modena. Modesto: "Bella gara da vedere, si giocherà bene a calcio"
Immagine box news Serie B Juve Stabia, sfida da ex per Stefanelli: "Noi maturati, ma a Empoli ci attende una battaglia"
Immagine box news Serie B Pisa, Bianco in vista dell'Avellino: "Gara importante dopo un trittico di livello già superato
Serie C
Immagine box news Serie C Spezia, si ferma Limonelli per un trauma distorsivo del ginocchio: già iniziato il percorso riabilitativo
Immagine box news Serie C Altro innesto per la difesa del Campobasso: arriva Girasole. Contratto fino a giugno con opzione
Immagine box news Serie C Potenza, Ferro risolve il contratto con il club. È vicino all'approdo all'FC Francavilla in D
Immagine box news Serie C Marcolini: "Vorrei vedere più giovani italiani in campo. Anche in Serie A siamo lontano da questo"
Immagine box news Serie C Cosenza, un sospiro di sollievo: finisce l'esilio. La squadra torna al "San Vito-Marulla"
Immagine box news Serie C Il momento di Di Bari si avvicina. Ma quale sarà il suo staff alla Salernitana? Le possibilità
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Fiorentina-Atalanta, sfida delicata per entrambe: vincere è una necessità
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Monza-Napoli
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Venezia-Inter
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Si chiude la 3ª giornata di Women’s Champions League: tra le italiane bene solo la Juve. Barca al top
Immagine box news Calcio femminile Juve Women vittoriosa in Champions. Guerrero: "Risultato che rende giustizia al nostro lavoro"
Immagine box news Calcio femminile La Juve "riabilita" l'Italia in Europa. Noordman: "Settimane difficili, vincere in Champions è importante"
Immagine box news Calcio femminile Women’s Champions League, 3ª giornata: la Juve risolleva l'Italia. Bianconere corsare in Austria
Immagine box news Calcio femminile Parma Women, lesione del legamento crociato per Manon Uffren
Immagine box news Calcio femminile Women’s Champions League, 3ª giornata: la Juve è chiamata a risollevare le sorti dell'Italia
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 L'ultimo passaggio del "Geniaccio", Paolo Doto e quel calcio che regalava gioia
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Chi rimpiange il VAR non è un vero amante del calcio…
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
30 ottobre 2002, la Roma espugna Madrid con Totti. Eppure era stato a un passo dal Real
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, il resoconto dei nostri consigli per la 9ª giornata
Sportissimo
Newsticker
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano