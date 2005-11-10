Juventus, Kalulu: "Non devo fare io i bilanci, si sprecano energie. Dobbiamo fare punti"

Pareggio esterno per la Juventus. Dopo due vittorie di fila fra campionato ed Europa League, la squadra di Luciano Spalletti impatta a Firenze. Al termine del match, il difensore Pierre Kalulu ha parlato ai microfoni di SportMediaset: "Dobbiamo essere più cattivi nelle due aree. Dobbiamo lavorare dal punto di vista collettivo e individuale perché poi le azioni le abbiamo sempre create. Manca solo l'ultimo gesto".

Spalletti ha detto che non c'è continuità. Non c'è perché c'è qualche limite tecnico su cui lavorare o è un fatto di attenzione o atteggiamento?

"In ogni partita, per ogni squadra, ci sono momenti forti e momenti meno forti. Dobbiamo portare molto più in alto il momento in cui noi creiamo gioco e limitare le azioni degli avversari. E' quello che facciamo un po' di meno. Ma ogni squadra ha alti e bassi nella partita".

Fa piacere vedere Kolo Muani così?

"Sì. E' molto in gamba. Aiuta tantissimo e quando è così porta tanta pericolosità. Ora deve solo trovare il ritmo della qualità e sarà un bene per noi".

Che bilancio della Juve?

"Non devo farlo io. Abbiamo questa voglia di fare meglio quando non arrivano i risultati. I bilanci li facciamo a fine stagione. Giocando ogni tre giorni, se fai sempre un bilancio sprechi energia. Dobbiamo pensare ai fatti e portare a casa punti".