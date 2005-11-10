Non c'è pace per Mykhaylo Mudryk, finito al centro di una nuova polemica in Inghilterra. L'esterno ucraino, arrivato al Tottenham in prestito dal Chelsea per rilanciare la propria carriera dopo una squalifica di 18 mesi per doping, ha fatto infuriare i tifosi degli Spurs con alcune dichiarazioni rilasciate al programma Gordon: “Prima di andare al Chelsea, volevo giocare nell'Arsenal. Non è un segreto. L'Arsenal era la squadra in cui volevo giocare; venire all'Emirates era il mio sogno”. Parole particolarmente indigeste ai sostenitori del Tottenham, considerando la storica rivalità con i Gunners. Sui social sono arrivate richieste di interrompere immediatamente il prestito o di escludere il giocatore dalla rosa.

De Zerbi difende Mudryk: “Ha sofferto molto, deve dimostrare il suo valore”

A prendere le difese del venticinquenne è stato Roberto De Zerbi, che lo aveva già allenato allo Shakhtar Donetsk: “Posso capire i tifosi, ma Mudryk è un bravo ragazzo. È un buon giocatore. Ha sofferto molto per la situazione di questi ultimi due anni. Ha solo una cosa da fare: dimostrare le sue qualità in campo, dimostrare in campo che ora gioca per il Tottenham. Il Tottenham è un grande club, come tutti gli altri”.

“Ha una grande opportunità con noi, ho piena fiducia in lui”

Il tecnico italiano ha poi ribadito la propria fiducia nell'ucraino, fermo da oltre due mesi per un infortunio alla caviglia dopo aver disputato appena 16 minuti con gli Spurs: “Non ha alcuna responsabilità in questa faccenda. Per ora, è concentrato solo sul pallone. Ha una grande opportunità con noi perché il Tottenham è un grande club. Conosce molto bene l'allenatore, conosce molto bene lo stile di gioco. Sa che ho piena fiducia in lui e che dimostrerà di cosa è capace. Quindi si tratta di riportare l'attenzione nella giusta direzione”.