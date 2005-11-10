Aveva fatto il suo debutto in Premier League nella vittoria per 2-0 sul Crystal Palace, ieri invece Luca Williams-Barnett è partito per la prima volta da titolare nell'undici del Tottenham e di Roberto De Zerbi un gol e un assist nella sfida casalinga contro l'Ipswich Town. Come ripagare immediatamente la fiducia del tuo allenatore alla prima occasione. Ma scopriamo meglio chi è il 18enne inglese lanciato da RDZ.

Record subito

Appena quindici minuti per raccogliere un cross di Pedro Porro e battere Christian Walton, il classe 2008 ieri è diventato il terzo marcatore più giovane della storia del Tottenham in Premier League. Meglio di lui Andy Tarner e l'ex Real Madrid Gareth Bale. Per nulla sazio del vantaggio siglato a suo nome, Williams-Barnett ha propiziato anche il raddoppio degli Spurs con un'incursione forte in area e un cross basso deviato la rete ravvicinata di Dominic Solanke.

Chi è e come gioca

Numero 10 di natura, capace di giocare con grande efficacia anche largo sulla fascia, Williams-Barnett sfoggia controllo nello stretto e una sfrontatezza preziosa negli ultimi trenta metri, qualità che gli permettono di forzare la giocata. Giocatori del calibro di Lamine Yamal, Nico Paz e Yan Diomande brillano tutti sul palcoscenico più importante proprio per questa ragione. A De Zerbi è stato chiesto se il 18enne inglese possa emulare la stella del Barcellona e della Spagna campione del Mondo. La risposta? "Sì, penso di sì", prima di svelare qualcosa in più sul carattere del giocatore e sulla sua voglia di imparare persino a ridosso del debutto da titolare in campionato.

L'aneddoto

"Una delle cose più belle della mia carriera l'ho vista sul pullman dal centro d'allenamento allo stadio", ha raccontato De Zerbi del classe 2008. "Stava guardando clip su YouTube di Ronaldinho e Hazard. Penso che sia un ragazzo speciale perché se un'ora prima di debuttare in Premier League stai guardando Ronaldinho, Hazard, Neymar, tutti questi tipi di talento... Avere le qualità è una cosa, ma lui ha anche la passione per il calcio". Chissà se, preservando il suo talento, Williams-Barnett potrà raggiungere livelli stellari. Sicuramente De Zerbi lo tiene in considerazione e fortemente, al di là di giocatori più affermati come Omar Marmoush e Savinho.