Premier League, altra vittoria per De Zerbi, Chelsea annichilito in casa dal Leeds
Niccolò Righi
Vince ancora il Tottenham di De Zerbi, che in casa supera 2-0 l'Ipswich grazie al gol per tempo siglato da Williams-Barnett prima e Solanke nella ripresa. A Stamford Bridge, Chelsea superato con un netto 1-4 dal Leeds, con la doppietta dell'ex Milan Okafor.
nelle altre partite, Aston Villa fermato in casa dal Sunderland che ha pareggiato 0-0. Vittoria per 2-0 del Bournemouth in casa contro il Nottingham Forest, mentre il Coventry ha avuto la meglio contro il Crystal Palace dopo uno spettacolare 3-2.
La classifica aggiornata
1. Arsenal – 27 punti (10)
2. Brighton – 22 punti (10)
3. Manchester City – 22 punti (11)
4. Bournemouth – 18 punti (11)
5. Liverpool – 18 punti (10)
6. Leeds – 17 punti (11)
7. Everton – 16 punti (10)
8. Chelsea – 16 punti (11)
9. Tottenham – 15 punti (11)
10. Brentford – 14 punti (10)
11. Aston Villa – 14 punti (11)
12. Newcastle – 12 punti (10)
13. Coventry – 12 punti (11)
14. Hull – 11 punti (10)
15. Fulham – 11 punti (11)
16. Ipswich – 11 punti (11)
17. Nottingham – 9 punti (11)
18. Sunderland – 9 punti (11)
19. Manchester Utd – 8 punti (10)
20. Crystal Palace – 7 punti (11)