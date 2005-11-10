Tottenham, De Zerbi furioso dopo il ko col Leeds: "Mancati carattere, personalità e coraggio"

Brusca frenata per il Tottenham di Roberto De Zerbi, sconfitto dal Leeds dopo tre vittorie consecutive in Premier League. Gli Spurs, che puntavano a proseguire la risalita in classifica contro un avversario reduce da cinque partite senza successi, sono stati puniti nel finale da una rete di Noah Okafor. Una sconfitta pesante, che interrompe il momento positivo della formazione londinese e la fa scivolare all'undicesimo posto. Al termine dell'incontro, De Zerbi non ha cercato attenuanti, criticando apertamente l'atteggiamento dei suoi giocatori.

De Zerbi attacca il Tottenham: "Non abbiamo vinto un solo duello"

L'allenatore italiano ha individuato soprattutto nella mancanza di carattere le ragioni della sconfitta: "Nel secondo tempo abbiamo sofferto troppo e meritavamo di perdere questa partita. Non abbiamo vinto un solo duello. Non abbiamo vinto un solo uno contro uno. C'era spazio per giocare, ma non ci siamo posizionati correttamente. Il problema è che ci è mancato il carattere". Una bocciatura netta, che va oltre gli aspetti tattici e fisici della prestazione.

Tottenham, De Zerbi chiede una reazione: "Non abbiamo mostrato coraggio"

Il tecnico ha poi rincarato la dose, soffermandosi sull'atteggiamento della squadra: "Non abbiamo mostrato personalità. Non abbiamo mostrato coraggio". Parole che fotografano tutta la delusione di De Zerbi, convinto che il Tottenham avrebbe potuto fare molto di più. Dopo i segnali incoraggianti delle ultime settimane, gli Spurs dovranno ritrovare immediatamente continuità per non perdere ulteriore terreno in classifica.