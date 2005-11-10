I premi di ottobre in Premier sono svelati: vincono Roberto De Zerbi e Nicolas Jackson

La Premier League ha annunciato i vincitori dei premi individuali relativi al mese di ottobre. A sorridere sono Roberto De Zerbi e Nicolas Jackson, protagonisti dei risultati positivi ottenuti rispettivamente da Tottenham e Aston Villa.

De Zerbi rilancia il Tottenham

Il tecnico italiano è stato eletto Allenatore del mese per la prima volta in carriera dopo aver raccolto tre vittorie e un pareggio in quattro partite, risultati che hanno consentito agli Spurs di risalire dall'ultimo posto fino alla top 10 della classifica. Per il Tottenham si tratta del primo riconoscimento di questo tipo dai tempi di Ange Postecoglou, premiato nell'ottobre 2023. Novembre, però, non è iniziato nel migliore dei modi per De Zerbi, sconfitto dal Leeds.

Jackson trascina l'Aston Villa

Il premio di Giocatore del mese è andato invece a Nicolas Jackson. L'attaccante senegalese dell'Aston Villa ha convinto grazie ai quattro gol segnati in quattro partite, tra cui la doppietta realizzata contro il Manchester City. Anche per Jackson è il primo riconoscimento personale in Premier League: l'ex Chelsea diventa inoltre il primo calciatore dell'Aston Villa a vincere il premio di miglior giocatore del mese dai tempi di Christian Benteke, che ci riuscì nell'aprile del 2015.