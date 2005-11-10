Derby al Milan: 3-1 a un'Inter irriconoscibile, prima sconfitta in questa Serie A per Chivu

Il derby è del Milan, che batte 3-1 l'Inter nella partita del sabato sera che vale per la 10^ giornata di Serie A. La squadra di Amorim si impone nella stracittadina meneghina, sfruttando un primo tempo di grande fattura. Qualche sorpresa in sede di formazione, perlopiù nell'Inter. Chivu, infatti, lancia Spence all'esordio dal 1' in Serie A coi nerazzurri e preferisce Carlos Augusto a Dimarco, ma soprattutto schiera a sorpresa Diouf davanti con Thuram, tenendo fuori inizialmente sia Pio Esposito che Bonny.

Moreira decide il primo tempo

Grande attesa per un possibile crocevia del campionato, gli oltre 77mila spettatori assiepati sugli spalti del Meazza accolgono un inizio di derby a una sola direzione. È il Milan, infatti, a cannibalizzare l'inizio del match grazie a un approccio violento. Al minuto 4 Moreira pennella al bacio per Pulisic, che si inventa ariete e di testa incorna l'1-0 lampo. Reagisce l'Inter? Macché, colpisce ancora il Milan: al 10' i rossoneri sfruttano un calcio d'angolo e uno schema geniale ideato da Moreira, che trova Rabiot. Il francese inventa un tocco a metà tra un tiro e un cross che lascia tutti di stucco e porta al 2-0. A metà prima frazione, dopo una reazione maturata (finalmente) da qualche minuto, accorciano i nerazzurri: ancora una giocata da corner, sponda di Akanji che trova Bastoni tutto solo per il comodo 2-1. Il Diavolo si abbassa, un po' intimorito, e lascia campo alla squadra di Chivu. Trovando però il modo di colpire appena prima dell'intervallo: di nuovo su palla da fermo e sempre con Moreira, MVP del primo tempo che pennella su punizione il 3-1.

La reazione nerazzurra non arriva

All'intervallo, nonostante il doppio svantaggio e i segnali non troppo incoraggianti, Chivu non mette mano alla panchina e lascia ancora seduti i due attaccanti di riserva. Ti aspetti un'Inter che tenti di riportarsi nel match con fare furibondo, ma non è così: anzi, per tutta la prima fase di avvio della ripresa, il Diavolo tiene il pallino dei possessi senza troppi affanni. A sorprendere è quindi Chivu, che supera la metà della ripresa senza neanche un cambio fatto. Al 72' arrivano le prime sostituzioni, ma non entra neanche un attaccante, bensì Zielinski e Mkhitaryan. Esposito e Bonny arrivano, poi, ma solo all'83'. Troppo tardi, perché nel frattempo l'inerzia ha fatto prendere alla partita una direzione ben precisa: quella del Milan, che vince l'ennesimo derby contro Chivu e costringe quindi i cugini dell'Inter alla prima sconfitta della stagione in Serie A.

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